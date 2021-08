Tempo de leitura: 4 minutos

Nesse sábado será dado o pontapé inicial para a edição 2021 do Rugby Championship, que volta a contar com 4 seleções: All Blacks (Nova Zelândia), Los Pumas (Argentina), Springboks (África do Sul) e Wallabies (Austrália).

Os sul-africanos campeões do mundo retornam à competição – após terem desistido em 2020, por conta da pandemia – e já jogam contra a Argentina, apenas 7 dias após o encerramento da série de três partidas contra os British and Irish Lions. No outro jogo, Nova Zelândia e Austrália voltam a duelar na cidade de Auckland, em partida que servirá também como o segundo jogo da Bledisloe Cup (a série anual entre neozelandeses e australianos).

Quem conquistará o título do Rugby Championship 2021? É a competição anual entre All Blacks🇳🇿, Wallabies🇦🇺, Springboks🇿🇦 e Los Pumas🇦🇷, que começa nesse sábado e terá transmissões ao vivo da @espnbrasil #RugbyNaESPN



O Rugby Championship terá outra vez transmissões ao vivo da ESPN e contará com as tradicionais 6 rodadas, com cada as quatro seleções se enfrentando em jogos de ida e volta. No entanto, em 2021, o modelo de disputas ainda não voltará ao normal. Por conta da pandemia, a Argentina não mandará nenhum jogo em casa, ao passo que a África do Sul receberá apenas a Argentina e enfrentará fora de casa a Austrália e a Nova Zelândia.

O calendário ainda sofreu alterações desde seu anúncio e os jogos entre Argentina e Nova Zelândia foram remarcados para serem realizados em campo neutro na Austrália, pelas restrições de viagens impostas aos argentinos. Com isso, a distribuição dos jogos será a seguinte:

Austrália = 5 jogos em casa e 1 jogo fora de casa;

Nova Zelândia = 3 jogos em casa, 2 jogos em campo neutro e 1 jogo fora de casa;

África do Sul = 2 jogos em casa e 4 jogos fora de casa;

Argentina = 6 jogos fora de casa;

Quem é favorito?

Essa é a grande discussão. Nova Zelândia e África do Sul decidirão quem é o melhor time do Hemisfério Sul, após longa espera. Os All Blacks venceram a competição de 2020, mas a ausência dos Springboks, campeões do mundo de 2019, adiou o reencontro das duas potências. Em 2019, os Springboks venceram o Rugby Championship, derrotando os All Blacks, mas na Copa do Mundo os All Blacks derrotaram os Springboks na fase de grupos. O último título sul-africano, no entanto, foi em ano de Copa do Mundo, quando o Championship metade das rodadas. Desde que a Argentina ingressou em 2012 no torneio, jamais a Nova Zelândia perdeu o título em anos com todas as 6 rodadas sendo realizadas.

Enquanto isso, a Argentina celebrou em 2020 sua primeira vitória na história contra os All Blacks e vivem grande expectativa para a competição. Por sua vez, os Wallabies vivem hoje à sombra de All Blacks e Springboks e precisam dar uma resposta a seu público.

Quem vencerá os duelos da 1ª rodada do Rugby Championship? Teremos #RugbyNaESPN nesse sábado (dia 14) com 🇳🇿All Blacks vs Wallabies🇦🇺 (04h05) e 🇿🇦Springboks vs Los Pumas🇦🇷 (12h05).



Para a 1ª rodada, os All Blacks terão amplo favoritismo contra os Wallabies, após terem derrotado os rivais no último sábado, em partida válida apenas pela Bledisloe Cup. O 33 x 25 confirmou a invencibilidade dos All Blacks no estádio de Eden Park contra os Wallabies, que dura desde 1986. O resultado é enganoso, pois os australianos tiveram uma reação tardia, após os All Blacks já terem a vitória assegurada. Novamente, o duelo será no mesmo estádio, aumentando o favoritismo kiwi.

No outro jogo, os Springboks serão favoritos contra os Pumas, mas após três jogos intensos contra os Lions, é esperável uma ressaca sul-africana, com os Boks podendo rodar o elenco. Isto significa oportunidade para os argentinos, que tiveram 21 dias de descanso desde seu último jogo – uma vitória sobre Gales.

Calendário do Rugby Championship 2021:

País Apelido Jogos Ponto África do Sul Springboks Austrália Wallabies Nova Zelândia All Blacks Argentina Los Pumas

*Horários de Brasília

14/08 – 04h05 – 🇳🇿Nova Zelândia x Austrália🇦🇺, em Auckland🇳🇿

14/08 – 12h05 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷, em Port Elizabeth🇿🇦

21/08 – 12h05 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷, em Port Elizabeth🇿🇦

28/08 – 07h00 – 🇦🇺Austrália x Nova Zelândia🇳🇿, em Perth🇦🇺

11/09 – a definir – 🇳🇿Nova Zelândia x Argentina🇦🇷, na Austrália (a definir)🇦🇺

12/09 – 02h00 – 🇦🇺Austrália x África do Sul🇿🇦, em Sydney🇦🇺

18/09 – a definir – 🇳🇿Nova Zelândia x Argentina🇦🇷, na Austrália (a definir)🇦🇺

18/09 – 02h00 – 🇦🇺Austrália x África do Sul🇿🇦, em Brisbane🇦🇺

25/09 – 04h05 – 🇳🇿Nova Zelândia x África do Sul🇿🇦, em Dunedin🇳🇿

25/09 – 06h45 – 🇦🇺Austrália x Argentina🇦🇷, em Newcastle🇦🇺

02/10 – 03h05 – 🇳🇿Nova Zelândia x África do Sul🇿🇦, em Auckland🇳🇿

02/10 – 07h00 – 🇦🇺Austrália x Argentina🇦🇷, em Canberra🇦🇺

Histórico

País Número de títulos Anos dos títulos Vices 3ºs 4ºs Nova Zelândia 17 1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2020 5 3 0 Austrália 4 2000, 2001, 2011 e 2015 13 7 0 África do Sul 4 1998, 2004, 2009 e 2019 6 12 1 Argentina 0 1 1 7

1996 - 2011 - Tri Nations Series (Nova Zelândia, Austrália e África do Sul);

2012 - 2019 - The Rugby Championship (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina);

2020 - Tri Nations Series (Nova Zelândia, Austrália e Argentina);

2021 - The Rugby Championship (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina);