O Vitória Rugby Clube, do Espírito Santo, organizará torneio de sevens juvenil no próximo dia 21/08. O ES Rugby Sevens contará com a participação de 3 clubes paulistas – SPAC (com 2 times), Rio Branco (com outros 2 times) e Band Saracens – e 1 clube baiano – o Porto Seguro. Os capixabas, por sua vez, terão dois times para o torneio, totalizando 8 participantes.