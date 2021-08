Tempo de leitura: 1 minuto

Se o rugby ainda vai ser grande no Brasil, precisamos discutir a base além das 4 linhas e entender que tanto a cultura geral quanto a do próprio rugby precisa ser discutida pois todo esforço para que pudéssemos ser algo ainda é frágil e nossas melhores representantes da modalidade, as Yaras, são alvos de chacota para o público e mídia.