ARTIGO COM VÍDEOS – Na África do Sul, o tour dos British and Irish Lions se encerrou, mas a Currie Cup – o Campeonato Sul-Africano – não parou e, após 8 rodadas, a liderança segue nas mãos do pequeno notável Griquas, que perdeu no último fim de semana, mas somou ponto bônus que o manteve no topo. O destaque da rodada deste fim de semana foi a derrota dos campeões Bulls em clássico contra os Sharks.





Na semana passada, os Griquas já tinham derrotado os Sharks para ganharem frente na competição. A semana passada também contou com o maior clássico do país, o duelo entre Bulls e Western Province (Stormers), vencido pelos Bulls.





Leopards na final da 2ª divisão

Enquanto isso, foi encerrada a 1ª fase da Currie Cuo First Division que, apesar do nome, é a segunda divisão do Campeonato Sul-Africano. Os Leopards terminaram na primeira colocação e receberão os Griffons na grande final. Os Elephants, de Port Elizabeth, herdeiros dos Kings, ficaram apenas com o 5º lugar. A final é no próximo fim de semana e definirá quem enfrentará o lanterna da primeira divisão em repescagem de promoção e rebaixamento.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Dia 07/08 – Western Province 40 x 39 Cheetahs

Dia 06/08 – Sharks 35 x 28 Bulls

Dia 06/08 – Griquas 42 x 45 Lions

Dia 31/07 – Sharks 27 x 37 Griquas

Dia 30/07 – Western Province 13 x 34 Bulls

Dia 30/07 – Lions 33 x 36 Pumas

Equipe Cidade principal Jogos Pontos Griquas Kimberley 8 24 Bulls Pretória 7 23 Western Province (Stormers)* Cidade do Cabo 8 22 Sharks Durban 7 22 Pumas Nelspruit 7 18 Lions Joanesburgo 8 17 Cheetahs Bloemfontein 7 14

*Na Currie Cup, os Stormers assumem a marca tradicional "Western Province"



- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o campeão da 2ª divisão;