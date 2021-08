Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana de rugby na Nova Zelândia foi completo, com direito a rodada inaugural do NPC, o Campeonato Neozelandês Masculino, e 4ª rodada da Farah Palmer Cup, o Campeonato Neozelandês Feminino. Vamos a um resumão.

Jornada de clássico e jogaços na Farah Palmer Cup

Na Farah Palmer Cup, o grande destaque foi o maior clássico do país, Canterbury contra Auckland, que terminou com grande vitória das atuais campeãs fora de casa: Auckland 07 x 32 Canterbury – avassalador.

Destaque ainda para a brasileira Larissa Lima Henwood, que foi a campo pelo Counties Manukau com asa titular na derrota apertada por 27 x 26 contra Wellington, no melhor jogo da rodada. Já na outra partida, Waikato bateu Otago fora de casa, 29 x 22.







Começou o NPC masculino!

Enquanto isso, na largada do NPC, Auckland triunfou sobre Canterbury no grande clássico da 1ª rodada, fazendo 35 x 24 sobre o rival, com direito a nada menos que 3 tries do samoano AJ Lam para Auckland.

Já o atual campeão Tasman largou forte vencendo fora de casa por 27 x 14 o Bay of Plenty. O outro destaque foi a vitória de Otago sobre Southland no grande clássico do extremo sul da Nova Zelândia.













Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino 2021

Wellington 26 x 25 Counties Manukau

Otago 22 x 29 Waikato

Auckland 07 x 32 Canterbury

Equipes (Províncias) Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Canterbury - Christchurch 4 18 Waikato - Hamilton 3 11 Auckland Storm Auckland 3 10 Counties Manukau Heat Pukekohe 4 10 Wellington Pride Wellington 3 9 Otago Spirit Dunedin 4 1 Bay of Plenty Volcanix Rotorua e Tauranga 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros avançam às semis;

- 7º colocado será rebaixado;

Bunnings NPC – Campeonato Neozelandês Masculino 2021

Manawatu 39 x 21 Counties Manukau

Taranaki 33 x 19 Hawkes Bay

Wellington 54 x 07 Northland

Otago 26 x 19 Southland

Bay Of Plenty 14 x 27 Tasman

North Harbour 15 x 28 Waikato

Auckland 35 x 24 Canterbury

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Wellington Lions Wellington 1 5 Waikato Mooloo Men Hamilton 1 4 Tasman Makos Nelson e Blenheim 1 4 Auckland Gulls Auckland 1 4 Canterbury Lambs Christchurch 1 0 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 1 0 Hawke's Bay Magpies Napier 1 0 Championship - 2ª divisão Manawatu Turbos Palmerston North 1 4 Taranaki Bulls New Plymouth 1 4 Otago Razorbacks Dunedin 1 4 Southland Stags Invercargill 1 1 North Harbour Hibiscus Auckland (Norte) 1 0 Counties Manukau Steelers Pukekohe 1 0 Northland Taniwha Whangarei 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2022;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2022;