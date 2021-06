Tempo de leitura: 1 minuto

O Japão pode ingressar no Rugby Championship em 2024. Após o último jogo dos japoneses contra os British and Irish Lions, o CEO da Rugby Australia (a federação australiana), Andy Marinos, confirmou à imprensa que a SANZAAR (a entidade organizadora do Rugby Championship) está estudando a entrada da seleção japonesa na competição que conta com All Blacks (Nova Zelândia), Wallabies (Austrália), Springboks (África do Sul) e Pumas (Argentina).

Segundo Marinos, os membros do Championship estão comprometidos com enfrentarem regularmente o Japão daqui em diante e querem ter certeza que a entrada dos japoneses na competição é viável dentro e fora de campo, uma vez que a SANZAAR já não tem mais recursos financeiros para subsidiar a entrada de uma nova seleção, necessitando que a expansão seja comercialmente viável desde o início.

A entrada dos japoneses ocorreria apenas após a Copa do Mundo de 2023, quando se inicia um novo ciclo de competições. Marinos ainda confirmou que a SANZAAR estuda ainda a possibilidade de uma competição com os times “B” de Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina que permita a outras seleções emergentes um caminho de desenvolvimento para futuras expansões do Championship.