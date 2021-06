Tempo de leitura: 2 minutos

A International Rugby League (a federação internacional do rugby de 13 atletas) confirmou que a zona sul-americana das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2025 masculina terá seu pontapé inicial em fevereiro de 2022 na Colômbia.

A competição será o Campeonato Sul-Americano, que valerá como qualificatório para a Copa das Américas de 2022, parte das Eliminatórias. Os jogo serão em Jericó, cidade próxima a Medellín, e já tem confirmadas as participações de Brasil e Chile, além da seleção da casa. Argentina e Peru estão sendo cogitados para participarem também.

O gerente geral da Asia Pacific Rugby League (à qual à federação das Américas ainda está vinculada), Jeremy Edwards, observou que o evento colombiano terá várias novidades:

- Continua depois da publicidade -

1) O reconhecimento da International Rugby League como um caminho para a Copa das Américas e a Copa do Mundo da Rugby League;

2) Uma garantia de sorteio independente e nomeação independente de árbitros;

3) Um manual do torneio e um acordo de participação, vinculando todas as nações participantes às mesmas expectativas e direitos;

4) Procedimentos de sanção rigorosos para todos os jogos para garantir que sejam reconhecidos como partidas da International Rugby League e as nações participantes ganhem os pontos no ranking apropriadamente;

5) Aumento das condições em torno do bem-estar do jogador e padrões de hospitalidade;

6) Acordo documentado sobre o número de jogadores descendentes;

“É importante que incentivemos esse crescimento, ao mesmo tempo que elevamos os protocolos em torno da gestão de eventos para que um dia essas nações possam realizar eventos de primeira linha. Temos um tempo desafiador pela frente com a continuação do COVID, restrições a viagens internacionais e incertezas sobre a Copa do Mundo em si, mas esse compromisso dá às nações o que esperar. Parabenizo a Colombia Rugby League pela iniciativa que demonstraram na licitação do evento, e a todas as nações participantes que crescerão juntas durante a realização do Campeonato Sul-Americano”, disse Edwards.