ARTIGO COM VÍDEOS – Os British and Irish Lions já viajaram à África do Sul e enfrentarão o outro Lions, o time de Joanesburgo, no próximo dia 3. Os Lions sul-africanos foram a campo na última quarta-feira para encararem um clássico em seu campeonato nacional contra o Western Province (os Stormers) e a vitória foi dos Leões: 38 x 32.

Jogo de 6 tries a 4 para os Lions, que que cruzaram o in-goal com PJ Botha (2 vezes), Maxwane (também 2 vezes), Sangweni e Schoeman.

The Squad for this weekend’s Lions vs Lions match at Emirates Airline Park.#LionsPride #LionsTour pic.twitter.com/UzUjkWIcCr — Lions (@LionsRugbyCo) June 28, 2021

PJ Botha: Players Player of the Week against the DHL Western Province. – 65 minutes played

– 2 tries

– 5 tackles Players’ Player of the Week brought to you by @fillyleather.#LionsPride #LIOvWP pic.twitter.com/EH0SDhxjwU — Lions (@LionsRugbyCo) June 27, 2021



Nos outros jogos da rodada, os Bulls venceram o Mpumalanga Pumas por 32 x 27 em jogo muito acirrado, provando a evolução do pequeno Pumas, ao passo que os Griquas derrubaram os Cheetahs por 31 x 10. Os Cheetahs ainda tiveram casos de COVID-19 e tiveram seu próximo jogo contra os Bulls já cancelado.





Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Lions 38 x 32 Western Province

Bulls 32 x 27 Pumas

Griquas 31 x 10 Cheetahs

Equipe Cidade principal Jogos Pontos Bulls Pretória 3 10 Western Province (Stormers)* Cidade do Cabo 2 7 Pumas Nelspruit 2 6 Sharks Durban 1 5 Griquas Kimberley 2 5 Lions Joanesburgo 2 5 Cheetahs Bloemfontein 2 0

*Na Currie Cup, os Stormers assumem a marca tradicional "Western Province"



- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o campeão da 2ª divisão;