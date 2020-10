Tempo de leitura: 3 minutos

Sábado de final na Inglaterra! A Premiership conhecerá seu grande campeão, com Exeter Chiefs e Wasps duelando em Twickenham (Londres). O jogo que terá transmissão ao vivo do Watch ESPN esteve em xeque até ontem, quando foi confirmado que os Wasps estão liberados para jogarem a final (após surto de COVID-19 no elenco).

Os Chiefs chegam para a partida com o título da Heineken Champions Cup europeia recém conquistado. O feito de uma dobradinha de título seria inédito para o clube que só venceu uma vez em sua história a Premiership inglesa (em 2017, justamente derrotando os Wasps). Porém, trata-se da quinta final consecutiva da Premiership para os Chiefs, que foram vices em 2016, 2018 e 2019 (todas as vezes perdendo para os Saracens).

Já os Wasps têm no currículo 6 títulos da Premiership, sendo os segundos maiores campeões da história da competição, empatados com o Bath. Novo título isolaria o clube como o segundo maior vencedor, atrás apenas do Leicester Tigers. Contudo, o último título dos Wasps foi em 2008 e o jejum há muito tempo incomoda o clube. Em 2008, aliás, os Wasps ainda eram baseados na região de Londres, o que significa que um título em 2020 seria o primeiro desde que o clube foi relocado para a cidade de Coventry.

A história dos confrontos entre Chiefs e Wasps pela Premiership pende a favor dos Chiefs, com 17 vitórias na história, contra 9 dos Wasps. O último duelo entre os dois, no entanto, teve vitória dos Wasps por 46 x 05 – mas os Chiefs usavam elenco reserva na oportunidade. Antes da pandemia, os Chiefs derrotaram os Wasps por 38 x 03 e, portanto, seguem favoritos.

Nomes como Sam Simmonds, Jonny Gray, Harry Williams e Luke Cowan-Dickie lideram um pack que vem sendo considerado o mais eficiente da Europa no momento, sempre letal emplacando séries de fases clínicas e mauls implacáveis. O técnico Rob Baxter, um dos melhores da Europa no momento, criou uma equipe compacta na defesa, dona de umas das melhores defesas da bola oval. Com a camisa 10, o jovem Joe Simmonds vem assumindo papel de liderança e protagonismo, mas a linha dos Chiefs conta ainda com Jack Nowell, Henry Slade e Stuart Hogg em grande forma.

Do lado dos Wasps, a crescente da equipe após a pandemia foi liderada pelo treinador ascendente Lee Blackett, que apostou em jovens nomes como o brilhante terceira linha Jack Willis, que vem liderando números de tackles e turnovers. Outro nome que vem despontando é o inteligente scrum-half Dan Robson, que junto do veterano Jimmy Gopperth e do aclamado centro Malakai Fekitoa vem criando uma equipe eficiente com a bola em mãos, contando com definidores em grande forma como Minozzi e Morahan.

Se ninguém duvida que Exeter seja o favorito na grande final, os Wasps prometem surpreender.

Dia 24/10 – 14h00 – Exeter Chiefs x Wasps, em Londres – Watch ESPN AO VIVO