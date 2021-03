Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Super Rugby AU australiano teve nesta sexta o duelo entre Western Force e Melbourne Rebels, abrindo a 4ª rodada. O Force nutre grande rivalidade com o Rebels por ter sido excluído em 2017 do Super Rugby justamente para que o Rebels permanecesse na liga e, como esperado, o duelo foi apertado até o fim.

O primeiro try do jogo foi do Rebels, com Anderson, levando o duelo à pausa em apenas 5 x 0. O Force, comandado pelo scrum-half argentino Cubelli virou o jogo a seu favor na segunda etapa dominando posse de bola e território, mas quem marcou de novo foi o outro scrum-half Powell, do Rebels, em jogada saindo de lateral. O Force deu o troco com try aos 69′ de McGregor, mas a virada não aconteceu. Placar final apertado de 10 x 07.



- Continua depois da publicidade -

😳 WHAT. A. NAIL. BITER. The @MelbourneRebels hold on in a game that had it all! MATCH WRAP: https://t.co/6DyOWJAFD3 pic.twitter.com/mIF7hLY1LN — RUGBYcomau (@rugbycomau) March 12, 2021



O Rebels recebe o Waratahs no dia 19. O Force encara o Reds no dia 20.