Tempo de leitura: 1 minuto

A SLAR – a liga profissional sul-americana – confirmou hoje o adiamento da partida da primeira rodada da competição entre Cobras, do Brasil, e Jaguares XV, da Argentina, que seria no dia 16 de março, terça. O time brasileiro sofreu com 11 casos de COVID-19, impossibilitando sua participação na rodada inaugural. As demais partidas da primeira rodada – Peñarol vs Olimpia e Selknam vs Cafeteros – seguem no dia 16.

O jogo entre Cobras e Jaguares XV deverá ser marcado para ocorrer no começo de abril, entre a 5ª e a 6ª rodada. A data ainda não foi confirmada.

Com a decisão, o primeiro jogo dos Cobras será o da segunda rodada, no dia 21, domingo, contra o Peñarol, do Uruguai.

- Continua depois da publicidade -