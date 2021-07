Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Argentina encerrou os amistosos de julho com vitória importante sobre Gales em Cardiff por 33 x 11. Finalmente, os Pumas tiveram um desempenho convincente, apesar do fato de Gales ter em campo um elenco desfalcados por seus atletas convocados para os Lions. Com o triunfo, os Pumas pensam agora no dia 14 de agosto, quando encararão a África do Sul pela abertura do Rugby Championship.



O primeiro try do jogo foi de Gales, com o ponta Owen Lane finalizando após boa ação de Jonathan Davies, com overlap simples. No entanto, logo os Pumas encaixaram seu jogo e fizeram um primeiro tempo de 71% de posse de bola.

Reagindo, o primeiro try argentino veio logo aos 11′, com o ponta Matías Moroni chocando na defesa como um forward, usando angulação inteligente na investida. Nico Sánchez abriu frente para os Pumas com penal e, aos 28′, o scrum-half Cubelli marcou o segundo try dos visitantes, no pick and go, premiando a pressão argentina na base dos avançados, com fases sólidas. Antes do intervalo, Jarrod Evans descontou com penal para Gales e Sánchez tentou sem sucesso um drop goal para a Argentina.

O segundo tempo foi até mais equilibrado e começou com novo penal certeiro de Evans. Mas os Pumas foram melhores e Sánchez emplacou mais 2 penais que praticamente liquidavam as chances de reação do Dragão. No fim, Sánchez chutou mais um penal, aos 76′, e, aos 78′, foi a vez de Pablo Matera romper para o try que deu números finais ao duelo: 33 x 11.

11 33

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 11 x 33 Argentina🇦🇷, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Árbitro: Luke Pearce🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

Try: Lane

Penais: Evans (2)

15 Hallam Amos, 14 Owen Lane, 13 Nick Tompkins, 12 Jonathan Davies (c), 11 Tom Rogers, 10 Jarrod Evans, 9 Tomos Williams, 8 Ross Moriarty, 7 James Botham, 6 Josh Turnbull, 5 Will Rowlands, 4 Ben Carter, 3 Leon Brown, 2 Elliot Dee, 1 Gareth Thomas;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Rhodri Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Matthew Screech, 20 Taine Basham, 21 Kieran Hardy, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo;

🇦🇷Argentina

Tries: Moroni, Cubelli e Matera

Conversões: Sánchez (3)

Penais: Sánchez (4)

15 Santiago Carreras, 14 Bautista Delguy, 13 Santiago Chocobares, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Matías Moroni, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Facundo Isa, 6 Pablo Matera, 5 Guido Petti, 4 Marcos Kremer, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya (c), 1 Nahuel Tetaz Chaparro;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Facundo Gigena, 18 Santiago Medrano, 19 Tomás Lavanini, 20 Matías Alemanno, 21 Felipe Ezcurra, 22 Domingo Miotti, 23 Juan Imhoff;