ARTIGO COM VÍDEO – A Austrália venceu a série de três jogos contra a França! Nesta sábado, os dois países se reencontraram em solo australiano, após uma vitória para cada lado nos dois primeiros duelos. O triunfo no jogo decisivo foi dos australianos, que festejaram muito o dramático 33 x 30 em Brisbane.

A França foi à Austrália com um time de desenvolvimento, mas os jogos valeram como oficiais e não tira o mérito de uma vitória espetacular dos Wallabies, que jogaram 75 minutos com 4 jogadores, por conta de cartão vermelho a Koroibete logo aos 5′.



Jaminet inaugurou o placar para os Bleus aos 4′ e o primeiro try do jogo foi francês, com maul finalizado pelo scrum-half Couilloud logo aos 8′. Os 10 x 00 sugeriam um jogo fortíssimo dos franceses, querendo deixar a Austrália com a vitória na série.

Porém, os australianos fizeram um jogo maiúscula com o homem a menos, beirando os 70% de domínio territorial o jogo todo. Aos 11′, o scrum-half McDermott marcou o primeiro try dos donos da casa, recebendo lindo offload de Michael Hooper, após Lolesio criar espaço.

A França respondeu com penal de Jaminet, mas o abertura Lolesio fez grande jogo e marcou o try da virada aos 20′, interrceptando passe de Couilloud. Depois, Lolesio ainda chutou penal, abrindo frente. No entanto, antes da pausa, Woki foi imenso e cravou o try da virada francesa, voando no pick and go sobre o ruck. O try recompensava a França após Hooper salvar os australianos com tackle de gala. No finzinho, a França ainda teve try anulado por knock-on, em contra-ataque fulminante com Couilloud. Lolesio chutou os últimos pontos do primeiro tempo com penal certeiro.

O segundo tempo começou eletrizante. Primeiro, Barassi fez o terceiro try francês,em bela jogada em velocidade após scrum, com Teddy Thomas sendo brilhante. No entanto, a Austrália colocou mais pressão e Tupou rompeu para o terceiro try aussie, mantendo o jogo emocionante.

Os Wallabies tiveram mais posse de bola e território contra uma inexperiente França que caiu de produção ao longo do segundo tempo. Os Bleus respiraram aliviados com try de Paenga-Amosa sendo anulado após knock-on, mas o momento era do time da casa. Lolesio e Jaminet trocaram um penal para cada lado nos instantes derradeiros e, aos 78′, Lolesio chutou o penal que colocava o 33 x 30 no placar a favor dos Wallabies.

A França ainda teve um último penal, mas apostou no chute para a lateral e acabou parando na defesa australiana. Fim de jogo: 33 x 30 empolgantes. Para a Austrália, muito a celebrar. Para a França, pelo time experimental que foi a campo, não há nada a lamentar, pois os Bleus provaram terem profundidade de elenco com qualidade.

33 30

🇦🇺Austrália 33 x 30 França🇫🇷, em Brisbane🇦🇺

Árbitro: Ben O’Keefe🇳🇿

🇳🇿Austrália

Tries: McDermott, Lolesio e Tupou

Conversões: Lolesio (3)

Penais: Lolesio (4)

15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Tate McDermott, 8 Isi Naisarani, 7 Michael Hooper (c), 6 Lachlan Swinton, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Matt Philip, 20 Rob Valetini, 21 Jake Gordon, 22 Matt To’omua, 23 Reece Hodge;

🇫🇷França

Tries: Couilloud, Woki e Barassi

Conversões: Jaminet (3)

Penais: Jaminet (3)

15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Pierre-Louis Barassi, 12 Arthur Vincent, 11 Teddy Thomas, 10 Antoine Hastoy, 9 Baptiste Couilloud, 8 Anthony Jelonch (c), 7 Cameron Woki, 6 Dylan Cretin, 5 Romain Taofifenua , 4 Cyril Cazeaux, 3 Tapu Falatea, 2 Gaetan Barlot, 1 Enzo Forletta;

Suplentes: 16 Anthony Etrillard, 17 Quentin Walcker, 18 Demba Bamba, 19 Pierre-Henri Azagoh, 20 Alexandre Becognee, 21 Teddy Iribaren, 22 Anthony Bouthier, 23 Julien Heriteau;