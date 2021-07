Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Pela primeira vez em 10 anos, Portugal venceu a Rússia na Rússia. Neste sábado, em Nizhny Novgorod (em estádio da Copa do Mundo de 2018), os Lobos portugueses conquistaram uma contundente vitória por 49 x 26 sobre os Ursos russos, garantindo a vice liderança do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) e das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2023.

O jogo, no entanto, terminou com 6 tries a 4 para os lusos, o que significa que Portugal ficou sem ponto bônus, uma vez que o sistema da competição confere bônus ofensivo apenas à vitória por 3 tries de diferença. Ainda assim, o resultado foi crucial na luta por um lugar no Mundial.

🇷🇺 v 🇵🇹 | Some offload magic to produce the opening try for Portugal! #REC2021 pic.twitter.com/psKksLLx8O — Rugby Europe (@rugby_europe) July 17, 2021



Portugal atropelou um desfalcada Rússia desde o início, com 2 tries logo no começo, de Tomás Appleton (recebendo lindo offload) e João Granate. No entanto, a Rússia respondeu com try de Gresev, em momento que parecia favorecer os donos da casa, após amarelo a José Madeira. No entanto, Samuel Marques respondeu com penal e foi apenas aos 36′ que a Rússia de fato encostou no placar com try de Silenko.

🇷🇺 v🇵🇹 | More free-flowing rugby from Portugal to go over for the second of the day! pic.twitter.com/7hHgyUOYdP — Rugby Europe (@rugby_europe) July 17, 2021



Os Lobos voltaram a provar superioridade, com uma linha magnífica. José Lima marcou o terceiro try luso logo após o intervalo e, aos 56′, o try de Rafael Simões garantia uma vantagem significativa para Portugal na reta final do encontro. A Rússia ainda arrancou seu terceiro try, mas dois tries seguidos (um penal try e um try crucial de Portela) asseguraram uma preciosa vitória dos portugueses.

🇷🇺 v 🇵🇹 | Big score for @russiarugby to get them back in the game. #REC2021 pic.twitter.com/2LhIZqCodx — Rugby Europe (@rugby_europe) July 17, 2021



No fim, Sychev fez um último try para os Ursos que só fez Portugal lamentar, pela perda do bônus. Ainda assim, festa portuguesa na Rússia: 49 x 26.

🇷🇺 v 🇵🇹 | The home side drive over the whitewash as the game goes into its final stages. pic.twitter.com/Vu12i969Nn — Rugby Europe (@rugby_europe) July 17, 2021



A Rússia ainda encara Espanha e Holanda em novembro para fechar o primeiro turno das Eliminatórias, ao passo que Portugal já volta a campo em jogo válido pelo apuramento ao Mundial em 2022.

26 49

🇷🇺Rússia 26 x 49 Portugal🇵🇹, em Nizhny Novgorod🇷🇺

Árbitro: Ben Blain🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Rugby Europe Championship 2021 / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, Zona Europeia

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 24 Portugal 5 14 Romênia 4 9 Rússia 3 4 Espanha 3 2 Holanda 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");