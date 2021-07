Tempo de leitura: 4 minutos

O domingo será de jogo crucial para o rugby brasileiro. Ao vivo na ESPN, às 16h00, Uruguai e Chile duelarão pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O Chile venceu o Brasil no jogo de estreia por 23 x 13 e está a uma vitória do feito de terminar na primeira colocação a zona sul-americana. Já o Uruguai faz seu primeiro jogo e tem a vantagem do mando de jogo, além de ter vencido a Argentina XV em amistoso neste mês por impressionantes 42 x 26. O Uruguai ainda enfrentará o Brasil no dia 25 e isso significa que o jogo desse domingo deixará claro ao Brasil qual a matemática para seguir adiante nas Eliminatórias.

Quem vai vencer nesse domingo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 #RWC2023, 🇺🇾Uruguai ou Chile🇨🇱? Jogo ao vivo 16h na ESPN #RugbyNaESPN. — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 16, 2021



O favoritismo é para o domingo é uruguaio, pelo momento e pelo mando de jogo. Mais que isso, os Teros trouxeram uma legião de 11 atletas profissionais oriundos do rugby europeu e norte-americano que se somam as jogadores que disputaram a SLAR pelo Peñarol. O clube uruguaio, aliás, foi superior ao Selknam, que é a base da seleção chilena, tendo sido vice campeão da SLAR. O Chile, porém, assim como o Uruguai, também tem uma seleção reforçada com relação a seu time da liga sul-americana, pois trouxe para as Eliminatórias 5 atletas do exterior.



Entretanto, os confrontos diretos recentes provaram a evolução chilena sob o comando do técnico Pablo Lemoine – ironicamente uruguaio, ex treinador dos próprios Teros na Copa do Mundo de 2015. O Chile derrotou o Uruguai no último confronto em Montevidéu, no Sul-Americano de 2020, por 22 x 21, mas o Selknam perdeu todos os seus três encontros com o Peñarol neste ano, ainda todos foram placares apertados: 26 x 22, 14 x 13 e 17 x 14. Foram 3 jogos muitos físicos, com os uruguaios sofrendo no jogo de contato chileno, que se provou muito forte ao longo do ano. A diferença em todos os duelos esteve na maior indisciplina chilena.

A expectativa é de uma partida absolutamente parelha e imprevisível, mas com claro favoritismo para o Uruguai, que deverá ter como diferencial os atletas vindos do exterior, que tornam seu elenco muito mais completo.

O melhor cenário para o Brasil é…?

O Brasil saiu de campo contra o Chile zerado de pontos na classificação. Com isso, o que é melhor para os Tupis?

1) Uma vitória do Uruguai por 26 pontos de diferença (ou perto disso) é o melhor placar para o Brasil. Pois isso significaria que o Uruguai iria para o jogo com o Brasil praticamente já classificado e o Brasil só precisaria de uma simples vitória. Hoje, o saldo do Chile é de +13 e do Brasil de -13. Isto é, uma derrota por 26 pontos deixaria o Chile também com -13. Placares próximos disso também teriam efeito semelhante;

2) Outra possibilidade para o Brasil é uma vitória do Chile, pois significaria que a decisão da segunda vaga no mata-mata seria decidida no confronto direto com o Uruguai, bastando aos Tupis uma vitória por qualquer placar. No entanto, isso significaria um jogo de tudo ou nada também para os uruguaios;

*Horário de Brasília

18/07 – 16h00 – 🇺🇾Uruguai x Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾 – ESPN AO VIVO

Histórico: 53 jogos, 40 vitórias do Uruguai🇺🇾, 12 vitórias do Chile🇨🇱 e 1 empate. Último jogo: 🇺🇾Uruguai 20 x 05 Chile🇨🇱, em 2019 (Americas Rugby Championship)*;

*O jogo de 2020 não entra para as estatísticas porque o jogo foi oficialmente entre 🇺🇾Uruguai XV e Chile XV🇨🇱. Resultado: 🇺🇾Uruguai XV 21 x 22 Chile XV🇨🇱;

País Apelido Jogos Pontos Chile Cóndores 1 4 Uruguai Teros 0 0 Brasil Tupis 1 0

África também terá ação

O domingo também será de dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na África. Tem o jogo que encerra o Grupo C com a líder Uganda, já classificada, recebendo a desesperada Argélia, que precisa vencer para não ser eliminada; e o duelo que abre o Grupo D entre o Zimbábue, mandante e favorito, contra a novata Burkina Faso. O Grupo D teria ainda a participação da Tunísia, que acabou desistindo da disputa após casos de COVID-19. O perdedor de Zimbábue (que jogou a Copa do Mundo em 1987 e em 1991) e Burkina Faso enfrentará a favorita Namíbia, tornando o jogo muito importante.

Os jogos estarão disponíveis ao vivo no Facebook da Rugby Africa, a confederação africana.

18/07 – 09h00 – 🇺🇬Uganda x Argélia🇩🇿, em Kampala🇺🇬 – Facebook da Rugby Africa AO VIVO



18/07 – ?? – 🇿🇼Zimbábue x Burkina Faso🇧🇫, em Harare🇿🇼 – Facebook da Rugby Africa AO VIVO

*Horários de Brasília

Seleção J P Grupo A Namíbia 2 5 Costa do Marfim 2 5 Madagascar 2 5 Grupo B Senegal 2 8 Quênia 2 6 Zâmbia 2 0 Grupo C Uganda 1 5 Gana 2 4 Argélia 1 1 Grupo D Burkina Faso 0 0 Zimbábue 0 0 Tunísia* - -

*Tunísia desistiu da competição



Quartas de final (2022)



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo D - Namíbia vs ?

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo C - Senegal vs ?

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo B - ? vs Quênia

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo A - ? vs Costa do Marfim



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4