Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Hamilton, na Ilha do Norte da Nova Zelândia, foi o palco para o segundo e último duelo da série entre All Blacks e Fiji. Desta vez, a vitória neozelandesa foi mais categórica, 60 x 13, com os All Blacks neutralizando os fijianos, que tinham feito um grande jogo no sábado passado.



O primeiro tempo teve novo: Sevu Reece. O fijiano naturalizado neozelandês, que correu para todos os 3 tries primeiros tries da primeira etapa, na qual a Nova Zelândia abriu 19 x 06. Fiji pontuou apenas pelos penais de Volavola. Antes da pausa, Ardie Savea ainda rompeu para mais um try neozelandês.

O segundo tempo começou eletrizante, com Will Jordan correndo para novo try dos All Blacks, ao passo que Ravai, logo na sequência, marcou o try de honra de Fiji, em mau, que já tinha sido a inesperada arma fijiana contra os All Blacks no jogo passado.

- Continua depois da publicidade -

Porém, a reação fijiana ficou por aí. Após scrum, Rieko Ioane correu para o sexto try kiwi e depois, em maul, foi a vez de Taukei’aho cravar mais um para os donos da casa. A porta se abriu e no pick and go Frizell anotou o oitavo try dos All Blacks e, já com o tempo esgotado, após lateral, Taukei’aho marcou o novo try rompendo pelo lado fechado da formação. 60 x 13, números finais.

A Nova Zelândia voltará a campo no dia 7 de agosto para encarar o jogo 1 da Bledisloe Cup contra a Austrália. Fiji entra de férias.

60 13

🇳🇿Nova Zelândia 60 x 13 Fiji🇫🇯, em Hamilton🇳🇿

Árbitro: Damon Murphy🇦🇺

🇳🇿Nova Zelândia

Tries: Reece (3), Taukei’aho (2), Savea, Jordan, R Ioane e Frizell

Conversões: Mo’unga (5) e B Barrett (1)

15 Damian McKenzie, 14 Will Jordan, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Sevu Reece, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Luke Jacobson, 7 Ardie Savea, 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Scott Barrett, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ethan de Groot, 18 Angus Ta’avao, 19 Brodie Retallick, 20 Shannon Frizell, 21 Brad Weber, 22 Beauden Barrett, 23 Rieko Ioane;

🇫🇯Fiji

Try: Ravai

Conversões: Volavola (1)

Penais: Volavola (2)

15 Kini Murimurivalu, 14 Setareki Tuicuvu, 13 Waisea Nayacalevu, 12 Eneriko Buliruarua, 11 Nemani Nadolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Peceli Yato, 7 Mesulame Kunavula, 6 Johnny Dyer, 5 Leone Nakarawa (c), 4 Temo Mayanavanua, 3 Mesake Doge, 2 Sam Matavesi, 1 Peni Ravai;

Suplentes: 16 Mesulame Dolokoto, 17 Eroni Mawi, 18 Leeroy Atalifo, 19 Albert Tuisue, 20 Kitione Kamikamica, 21 Moses Sorovi, 22 Teti Tela, 23 Manasa Mataele;