Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Samoa é a primeira seleção a carimbar classificação à Copa do Mundo de 2023 via Eliminatórias. Neste sábado, em campo neutro na Nova Zelândia, Samoa venceu pela segunda vez Tonga e se garantiu como o 1º colocado da Oceania.

37 x 15 no marcador e 79 x 28 no agregado dos dois jogos (ap[os o 42 x 16 do jogo 1), que renderam a Samoa vaga no Grupo D, para encarar em 2023 Inglaterra, Japão, Argentina e o 2º melhor das Eliminatórias das Américas.

Tonga, por sua vez, não está eliminada e enfrentará as Ilhas Cook no sábado que vem na próxima fase. Quem vencer, encarará em 2022 o campeão da Ásia, valendo vaga na Copa do Mundo.



- Continua depois da publicidade -

Mais uma vez, Samoa e Tonga não tiveram força máxima, ficando sem vários atletas importantes que atuam na Europa. Porém, Tonga as ausências foram mais críticas do lado de Tonga e o resultado foi outro triunfo impositivo dos samoanos.

O jogo na cidade de Hamilton começou com troca de penais entre Taefu e Faiva e quem marcou o primeiro try foi Samoa, com as fases funcionando após lateral e Fidow sobrando na ponta para finalizar depois de passe longo. Antes da pausa, Samoa ainda fez mais um try, em jogada de velocidade na ponta, finalizada pelo scrum-half Taumateine.

Tonga reduziu no começo do segundo tempo com try de Fonokalafi no pick and go, e, aos 56′, em outra série de fases, Tu’ipolotu cravou o segundo try que colocava Tonga no páreo. O jogo seguiu apertado até o fim e Samoa chegou a ter um jogador a menos por amarelo. Mesmo com 14 em campo, foi Samoa que marcou o terceiro try, em golpe fatal com Stacey Ili, rompendo a linha vermelha na velocidade. Era nocaute aos 72′.

Houve ainda tempo para Samoa liquidar o placar com seu quarto try, de Tuiloma, colocando número finais: 37 x 15.

37 15

🇼🇸Samoa 37 x 15 Tonga🇹🇴, em Hamilton🇳🇿



Árbitro: Paul Williams🇳🇿

🇼🇸Samoa

Tries: Fidow, Taumateine, Ili e Tuiloma

Conversões: Taefu (4)

Penais: Taefu (3)

15 Tomasi Alosio, 14 Ed Fidow, 13 Stacey Ili, 12 Henry Taefu, 11 Neria Fomai, 10 Rodney Iona, 9 Jonathan Taumateine, 8 Henry Stowers, 7 Alamanda Motuga, 6 Olajuwon Noa, 5 Samuel Slade, 4 Benjamin Nee-Nee, 3 Michael Alaalatoa (c), 2 Ray Niuia, 1 Tietie Tuimauga;

Suplentes: 16 Seilala Lam, 17 Jonah Aoina, 18 Kalolo Tuiloma, 19 Theo McFarland, 20 Jack Lam, 21 Dwayne Polataivao, 22 D’Angelo Leuila, 23 Losi Filipo;

🇹🇴Tonga

Tries: Fonokalafi e Tu’ipolotu

Conversões: Faiva (1)

Penais: Faiva (1)

15 Kalione Hala, 14 Penikolo Latu, 13 Fine Inisi, 12 Nikolai Foliaki, 11 Hosea Saumaki, 10 James Faiva, 9 Sonatane Takulua (c), 8 Nasi Manu, 7 Mateaki Kafatolu, 6 Sione Tu’ipulotu, 5 Harrison Mataele, 4 Dan Lolo, 3 Sila Puafisi, 2 Siua Maile, 1 Jethro Felimi;

Suplentes: 16 Jay Fonokalafi, 17 Duke Nginingini, 18 Ben Tameifuna, 19 Maama Vaipulu, 20 Viliami Taulani, 21 Aisea Halo, 22 Nafi Tu’itavake, 23 Walter Fifita;

Eliminatórias na Ásia/Oceania

Oceania – Playoff 1

10/07/21 – 🇼🇸 Samoa 42 x 13 Tonga 🇹🇴 , em Auckland 🇳🇿

Samoa 42 x 13 Tonga , em Auckland 17/07/21 – 🇹🇴 Tonga 15 x 37 Samoa 🇼🇸 , em Hamilton 🇳🇿 Vencedor irá à Copa do Mundo de 2023 Perdedor irá ao Playoff 2

Tonga 15 x 37 Samoa , em Hamilton

Oceania – Playoff 2

24/07/21 – 🇹🇴 Tonga x Ilhas Cook 🇨🇰 , em Auckland 🇳🇿 Vencedor irá ao Playoff 3

Tonga x Ilhas Cook , em Auckland

Ásia – 1ª fase



??/01/22 – 🇭🇰 Hong Kong x Malásia 🇲🇾 , em Hong Kong 🇭🇰

Hong Kong x Malásia , em Hong Kong ??/01/22 – 🇰🇷 Coreia do Sul x Malásia 🇲🇾 , em Hong Kong 🇭🇰

Coreia do Sul x Malásia , em Hong Kong ??/01/22 – 🇭🇰 Hong Kong x Coreia do Sul 🇰🇷 , em Hong Kong 🇭🇰 Campeão irá ao Playoff 3

Hong Kong x Coreia do Sul , em Hong Kong

Ásia/Oceania – Playoff 3



??/07/22 – Vencedor do Playoff 2 da Oceania x Campeão da 1ª fase da Ásia Vencedor irá à Copa do Mundo de 2023 Perdedor irá à Repescagem Mundial



Repescagem Mundial

??/11/22 – Quadrangular entre o 3º das Américas, o 3º da Europa, o 2º da África e o 3º da Ásia/Oceania; Campeão irá à Copa do Mundo de 2023;



Grupos da Copa do Mundo de 2023