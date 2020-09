Tempo de leitura: 2 minutos

A Seleção Argentina está já no Uruguai para treinamentos com vistas ao Rugby Championship que rolará em novembro e dezembro na Austrália. Apesar de estar no Uruguai, Los Pumas não disputarão o Campeonato Sul-Americano: quem representará a Argentina no torneio de outubro é a Argentina XV. A escolha do Uruguai se deu com o intuito de utilizar um local onde a pandemia esteja mais controlada.

Quando a Argentina chegar à Austrália, foi confirmado que terá um assessor de peso, para contribuir com o treinador Mario Ledesma. É o ex treinador dos Wallabies, Michael Cheika, que deixou o comando da seleção australiana após a Copa do Mundo. Ledesma chegou a ser auxiliar de Cheika antes de assumir o comando dos Pumas. Cheika treinou a Austrália de 2014 a 2019, tendo Ledesma como auxiliar entre 2015 e 2017. Em 2015, os Wallabies venceram pela última vez o Rugby Championship.



São 33 jogadores no momento treinando em Montevidéu.

Convocados:

Avançados: Mayco Vivas (Jaguares), Nahuel Tetaz Chaparro (Jaguares), Federico Wegrzyn (Ceibos), Julián Montoya (Jaguares), Santiago Socino (Jaguares), José Luis Gonzalez (Ceibos), Santiago Medrano (Jaguares), Lucio Sordoni (Jaguares), Juan Pablo Zeiss (Ceibos), Lucas Paulos (Jaguares), Ignacio Calas (Jaguares), Rodrigo Bruni (Jaguares), Tomas Lezana (Jaguares), Javier Ortega Desio (Jaguares), Francisco Gorrisen (Jaguares), Santiago Grondona (Jaguares), Juan Martin Gonzalez (Ceibos);

Linha: Tomas Cubelli (Jaguares), Felipe Ezcurra (Jaguares), Gonzalo Bertranou (Jaguares), Domingo Miotti (Jaguares), Joaquin Diaz Bonilla (Jaguares), Jeronimo de la Fuente (Perpignan, França), Matías Moroni (Leicester Tigers, Inglaterra), Juan Cruz Mallia (Jaguares), Matias Orlando (Newcastle Falcons, Inglaterra), Santiago Chocobares (Jaguares), Lucio Cinti (Pumitas M20), Emiliano Boffelli (Jaguares), Santiago Carreras (Jaguares), Bautista Delguy (Jaguares), Sebastian Cancelliere (Jaguares), Mateo Carreras (Jaguares);