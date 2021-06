Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta segunda-feira, chegou ao fim a 1ª fase da U20s International Series, competição M20 desenhada para tapar o buraco deixado pelo cancelamento do Mundial M20.



Debaixo de chuva, a África do Sul não teve dificuldades para se impor sobre a Geórgia por 42 x 00, ao passo que a Argentina bateu o Uruguai por 35 x 12. Os uruguaios largaram na frente com try de Santiago Álvarez, mas os Pumitas deram o troco com try de Jerónimo Gómez Vara (que defendeu o Olimpia na SLAR) seguido de um penal try. No segundo tempo, os Pumitas ampliaram o marcador com Aitor Bildosola e Mateo Albanese (filho do ídolo dos Pumas, Diego Albanese), mas Ignacio Álvarez ainda marcou mais um try que chegou a dar esperanças aos Teritos. No fim, no entanto, Bautista Grenon marcou o try da vitória argentina, após magnífica jogada de Juan Cruz Corso Rodríguez.



O torneio está sendo realizado em Stellenbosch, na África do Sul, e a grande fina oporá a seleção da casa e os argentinos no dia 03 de julho.

U20s International Series – em Stellenbosch🇿🇦

28/06 – 🇿🇦África do Sul 42 x 00 Geórgia🇬🇪

28/06 – 🇦🇷Argentina 35 x 12 Uruguai🇺🇾

03/07 – Final – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷

03/07 – Decisão de 3º lugar – 🇺🇾Uruguai x Geórgia🇬🇪