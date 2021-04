Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Na Austrália, a situação do Melbourne Rebels na luta por classificação às semifinais do Super Rugby AU se complicou. Neste domingo, os Rebels foram derrotados em casa pelo vice líder e já classificados Brumbies por 26 x 20. O resultado deixou os Rebels de fora da zona de classificação ao mata-mata, com 2 pontos a menos que o Force.

Na última rodada, os Rebels precisarão vencer os Waratahs e torcerão por derrota do Force diante dos Reds para poderem avançar ao mata-mata.



A partida começou com try dos Rebels, com Hanson rompendo a defesa dos Brumbies no pick and go. A resposta dos Brumbies veio aos 17′ no melhor estilo do time de Canberra: maul, com o try sendo marcado por Scott.

- Continua depois da publicidade -

Os Brumbies tiveram um primeiro tempo superior e garantiram o try da virada aos 36′, com Neville, em bela sequência de passes e fases rápidas, aproveitando que os Rebels jogavam com um homem a menos após amarelo. E antes da pausa o terceiro try dos Brumbies saiu, com corrida de Wright na ponta, ainda capitalizando sobre a superioridade numérica.

O segundo tempo largou com os Rebels marcando seu try em contra-golpe, aos 43′, com o scrum-half Powell girando sobre a defesa dos Brumbies em belo movimento. No entanto, Kuenzle deu a resposta com outro belo try dos Brumbies aos 53′, em jogada iniciada com chute para o fundo do campo de Lolesio.

Os Rebels tiveram maior volume de jogo no restante da partida, mas pararam na forte defesa dos Brumbies. Apenas no fim Toomua conseguiu o penal que ao menos deu o bônus defensivo aos anfitriões, mas a virada não veio. 26 x 20, números finais.

20 26

Rebels 20 x 26 Brumbies, em Melbourne

Rebels

Tries: Hanson e Powell

Conversões: Toomua (2)

Penais: Toomua (2)

15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Campbell Magnay, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Rob Leota, 3 Pone Faamausili, 2 James Hanson, 1 Matt Gibbon;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Cabous Eloff, 18 Cameron Orr, 19 Lucio Sordoni, 20 Ross Haylett-Petty, 21 Isi Naisarani, 22 Lewis Holland, 23 Glen Vaihu;

Brumbies

Tries: Scott, Neville, Wright e Kuenzle

Conversões: Lonergan (2) e Lolesio (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Bayley Kuenzle, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Ryan Lonergan, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 James Tucker, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa, 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 James Slipper, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Will Miller, 21 Nic White, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 7 32 Brumbies Canberra 8 29 Force Perth 7 14 Rebels Melbourne 7 12 Waratahs Sydney 7 02

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;