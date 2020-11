Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – Tem craque do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) se transferindo para o Union na Austrália. Nascido em Fiji, o ponta Suliasi Vunivalu foi um dos destaques do Melbourne Storm, campeão da NRL (a liga australiana de Rugby League) agora em 2020. O atleta de 24 anos é a nova contratação do Reds para o Super Rugby AU de 2021.

Com menos de 1 mês desde o título da NRL, o jogador já começará a treinar com os Wallabies, a seleção australiana, às vésperas dos jogos da Austrália contra a Argentina. O atleta não deverá ser escalados para encarar os Pumas, mas já iniciou seu trabalho de transição para o Union.

Vunivalu chegou a ser companheiro de equipe de Koroibete, também oriundo do League. Com 111 jogos pelo Storm, o jovem ponta marcou 86 tries desde sua estreia em 2016, quando foi o artilheiro máximo de tries da liga. Em 2020 foram 14 tries em 17 partidas.