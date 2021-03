Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta terça-feira, foi confirmado que os duelos entre British and Irish Lions e Springboks seguem marcados para ocorrerem na África do Sul, como planejado originalmente, em julho e agosto.

A pandemia havia levado a organização a confirmar que estudava a possibilidade de organizar os encontros em solo britânico, tendo inclusive desenhado uma tabela provisório de jogos para o Reino Unido e Irlanda. No entanto, a South Africa Rugby (a federação sul-africana) manteve sua posição de que pretende organizar os jogos em casa, ainda que haja a possibilidade dos jogos serem sem público – o que teria um importante impacto financeiro.

🦁 in 🇿🇦 BREAKING! SA Rugby and the British & Irish Lions confirmed they were aligned on delivering the Castle Lager Lions Series in South Africa in the scheduled playing window

👉 Full story here: https://t.co/qFFPpzd7xG pic.twitter.com/E1nYd2XkYS

— Springboks (@Springboks) March 23, 2021