Tempo de leitura: 1 minuto

No começo de abril, Dubai (nos Emirados Árabes Unidos) receberá o Emirates Invitational 7s, a segunda série de dois torneios, apoiada pelo World Rugby, que permitirá a grandes seleções do mundo do sevens retomarem o ritmo de competições, de olho nos Jogos Olímpicos. A primeira série de dois torneios rolou em fevereiro em Madri. As equipes chegarão no dia 26 de março, sendo 8 times masculinos e 6 femininos. O primeiro torneio será nos dias 02 e 03 de abril e o segundo nos dias 08 e 09.

International Rugby 7s is back in Dubai! 14 international teams are en route to the desert for the Emirates Invitational 7s Link to Press Release: https://t.co/gO2bWfAMZB We set ourselves the challenge to be part of return to rugby 7s solution. Here we go! pic.twitter.com/NRjn0xXplw — Dubai Rugby Sevens (@Dubai7s) March 23, 2021

Entre as mulheres, o Brasil está incluído, e fará seu primeiro torneio desde o Sul-Americano de 2020. Competirão no feminino, além do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, França e Quênia. No masculino, estarão em Dubai Japão, Canadá, Quênia, Uganda, Espanha, França, Argentina e Chile.

Em breve, haverá mais detalhes sobre a participação brasileira.