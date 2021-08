Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby confirmou em comunicado nessa segunda-feira que o novo modelo de competição oferecerá caminho para clubes de todo o país jogarem competições nacionais de rugby XV e sevens.

Desde 2015, as competições do rugby XV nacional estão fechadas para clubes de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A situação mudará em 2023, com a entrada e vigor do novo sistema, que será apresentado nessa quarta-feira, às 13h, em live.

Abaixo, trecho do comunicado referente ao assunto:

“A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) aprovou nesta segunda-feira (02.08) novidades referentes às competições nacionais de rugby. Os torneios de clubes serão remodelados e poderão contar com clubes de todas as regiões do país a partir de 2023. No novo formato, as equipes que cumprirem os pré-requisitos, mesmo pertencentes a estados sem uma federação constituída, poderão participar das disputas, que também contarão com divisões. Mais informações serão apresentadas em Live no YouTube da CBRu no dia 4 de agosto, às 13h.

A novidade eleva o número de torneios masculinos de rugby XV de um para quatro, saindo de 67 partidas para mais de 100. No feminino, o aumento é ainda maior, de um para cinco torneios, ampliando a participação de equipes de todo o território nacional, inclusive equipes juvenis. A CBRu irá proporcionar jogos para mais de 1,5 mil atletas masculinos e femininos, distribuídos em 60 equipes”.