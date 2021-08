Tempo de leitura: 4 minutos

O jogaço é só no sábado, mas Springboks e British and Irish Lions já estão escalados! O duelo final da série dos Lions 2021 valerá o título do confronto, após uma vitória para cada lado nas duas primeiras partidas. A tensão está no ar após o jogo tenso do último sábado e, mesmo assim, os treinadores já soltaram seus XVs titulares, garantindo muito debate para a semana toda.

A África do Sul perdeu dois de seus principais jogadores por lesão: Faf de Klerk e Piet-Steph Du Toit. Para seus lugares, o treinador Jacques Nienaber apostou em Cobus Reinach, para a camisa 9, e Franco Mostert, com a camisa 7, deslocado da segunda linha. Com isso, a camisa 5 voltará a ser de Lood De Jager. Com isso, a especulação da escalação de Duane Vermeulen não se confirmou. O restante do elenco foi mantido.

Já Warren Gatland, treinador dos Lions, apostou em mais mudanças. Gatland mudou sua dupla de centros e escalou Bundee Aki com a 12, deslocando Robbie Henshaw para a camisa 13, optando, assim, pela dupla da seleção irlandesa. Já na ponta, Watson deu lugar ao galês artilheiro Josh Adams, tão pedido, ao passo que o fullback será o galês Liam Williams, com Stuart Hogg sendo deixado de fora do time. Outra novidade é o retorno de Ali Price com a camisa 9, fazendo dupla com Dan Biggar – todavia, o abertura escocês Finn Russell, parceiro de Price, é um retorno surpreendente ao banco de reserva, recuperado de lesão. O scrum-half Conor Murray é opção na reserva.

As outras novidades dos Lions estão na primeira linha, com os galeses Wyn Jones e Ken Owens com as camisas 1 e 2. Kyle Sinckler foi absolvido de possível punição e estará no banco de reservas como opção para a primeira linha. Outra novidade é o terceira linha Sam Simmonds no banco.

07/08 – 13h00 (hora de Brasília) – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – ESPN AO VIVO