O romeno Octavian Morariu foi reeleito como presidente da Rugby Europe, a federação europeia de rugby, para o período de 2020-24. Com mais de 80% dos votos, Morariu derrotou o russo Kirill Yashenkov, que prometia grandes investimentos na entidade.

Uma das promessas de Morariu é tirar do papel uma nova competição europeia de clubes para as nações de fora do Six Nations, abaixo de Champions Cup e Challenge Cup. A Europa contou com o Continental Shield até 2019, mas o torneio foi encerrado.