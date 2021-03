Tempo de leitura: 4 minutos

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 seguirão nesse sábado com dois jogos na Europa que certamente tornarão a relação de favoritismo na competição mais clara. Os jogo estarão ao vivo e gratuitamente na Rugby Europe TV.

Quem vencerá sábado pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na Europa? Tem 🇷🇺Rússia vs Geórgia🇬🇪, em Kaliningrado, e 🇷🇴Romênia vs Espanha🇪🇸, em Bucareste. Ao vivo em https://t.co/UiFivlI3CT. Parte do “Six Nations B” de 2021. — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 18, 2021



Primeiro, no exclave russo de Kaliningrado, a Rússia recebe a Geórgia, em clássico de grande rivalidade (sobretudo desde a Guerra de 2008 entre os dois países), opondo os dois times do chamado “Six Nations B” que foram ao Mundial 2019. As duas equipes irão fortes para o embate, vindas de vitórias. Os russos não fizeram grande jogo contra a Romênia na primeira rodada, mas prevaleceram na base dos penais, sabendo encarar os romenos no jogo físico. Com isso, espera-se que a Rússia dê trabalho À Geórgia no jogo de contato, ainda que o favoritismo seja todo georgiano. A Rússia não vence a Geórgia há 28 anos, desde o primeiro confronto da história entre os dois países, após o fim da União Soviética, em 1993.

Espera-se público bom no estádio de Kaliningrado, que chegou a receber 10 mil torcedores para o Campeonato Europeu M20 de 2019. Kaliningrado é um território russo no Mar Báltico separado do restante do país pela Lituânia, tendo sido mantido pelos russos após o fim do regime soviético. Antes da Segunda Guerra Mundial, Kaliningrado era parte da Alemanha, sendo conhecida como Königsberg (cidade do filósofo alemão Immanuel Kant), parte da Prússia Oriental. O estádio que será utilizado foi uma das sedes da Copa do Mundo da FIFA de 2014.

No jogo seguinte do sábado, Romênia e Espanha medem forças, com os romenos vindos de vitória sobre Portugal e os espanhóis de derrota apertada diante da favorita Geórgia. A Romênia já perdeu um jogo na temporada para a Rússia e não pode se dar ao luxo de cair em casa diante de um concorrente direto por classificação – já a Espanha sabe que uma vitória em solo romeno pode fazer toda a diferença na luta pela Copa do Mundo. A rivalidade cresceu entre os dois países recentemente após a briga por vaga na Copa do Mundo de 2019, que teve os dois países desqualificados por uso de atletas irregulares. Antes disso, no entanto, a Espanha entrou em atrito com a Romênia após vencer os romenos, mas perder jogo decisivo contra a Bélgica em polêmica partida que teve um árbitro romeno escalado. O equilíbrio recente é absoluto, com 3 vitórias para cada lado nos últimos 6 confrontos. A Espanha, no entanto, jamais venceu os romenos em solo romeno.

Vale lembrar que os 2 primeiros colocados na somatória das temporadas 2021 e 2022 do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) irão à Copa do Mundo de 2023, ao passo que o 3º colocado jogará a Repescagem Mundial pela última vaga.

*Horários de Brasília

20/03 – 08h00 – Rússia x Geórgia, em Kaliningrado – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Andrea Piardi (Itália)

Histórico: 24 jogos, 22 vitórias da Geórgia, 1 vitória da Rússia e 1 empate. Último jogo: Geórgia 16 x 07 Rússia, em 2021 (Rugby Europe Championship 2020);





20/03 – 10h00 – Romênia x Espanha, em Bucareste – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Nika Amashukeli (Geórgia)

Histórico: 38 jogos, 34 vitórias da Romênia e 4 vitórias da Espanha. Último jogo: Romênia 24 x 07 Espanha, em 2020 (Rugby Europe Championship);

Seleção Jogos Pontos Geórgia 2 9 Romênia 2 5 Rússia 1 4 Espanha 1 1 Portugal 2 1 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;