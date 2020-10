Tempo de leitura: 1 minuto

Depois de serem indicados para serem excluídos do PRO14 pela South Africa Rugby (a federação sul-africana), os Cheetahs buscam um novo caminho. A imprensa sul-africana reportou nesta semana que o time de Bloemfontein está em conversas com as autoridades do rugby da Rússia para estudar a possibilidade do time sul-africano disputar competições no país.

De acordo com a matéria, o interesse maior dos Cheetahs seria acesso às competições europeias. Hoje, a Rússia não tem vaga garantida na Challenge Cup, a segunda copa europeia, mas os russos estão estudando a criação de uma terceira competição continental, que poderia interessar aos Cheetahs, caso dê acesso à Challenge Cup.

Os sul-africanos ainda têm interesse de discutirem também com os Estados Unidos as possibilidades de participação em competições do país.

Enisei foi campeão da Copa da Rússia

No último dia 16, a Rússia teve a final de sua copa nacional, mais uma vez entre os dois maiores clubes do país, os siberianos Enisei e Krasny Yar. A vitória foi do Enisei por 19 x 11, mas o que chamou a atenção foi a partida ser realizada no novo estádio do Dinamo de Moscou, com 33 mil lugares. O público foi mínimo, mas os russos vem buscando realizar seus eventos em estádios maiores e esta deve ser uma tendência para o futuro.