Tempo de leitura: 2 minutos

O XV feminino volta aos holofotes nesse sábado na Espanha, com o retorno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. No ano passado, a primeira fase das Eliminatórias na Europa (o Rugby Europe Women’s Championship), teve apenas uma rodada, com a Rússia derrotando a Holanda, antes de ser interrompida pela pandemia.

Neste mês, a Espanha enfrentará Rússia e Holanda para fechar as disputas, com a primeira colocada entre essas três seleções avançando à fase final das Eliminatórias, juntando-se a Irlanda, Itália e Escócia.

O jogo será na cidade espanhola de Guadalajara (não confundir com a cidade mexicana) e o favoritismo é da Espanha, que jogou as duas últimas edições do Mundial e conta com uma liga nacional ascendente. A Rússia, por outro lado, tem todo o seu rugby feminino focado no XV e terá o desafio de consolidar com qualidade uma transição para o XV. A última vez que as russas jogaram a Copa do Mundo foi em 1998.

No fim de semana seguinte as espanholas encararão as holandesas.

Dia 20/02 – 12h00 – Espanha x Rússia, em Guadalajara – Rugby Europe TV AO VIVO

Seleção Jogos Pontos Rússia 1 4 Países Baixos (Holanda) 1 1 Espanha 0 0