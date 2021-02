Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Austrália e Nova Zelândia pararam hoje para assistir a um evento especial do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) que agita a pré temporada de sua liga, a NRL. Em Townsville, norte da Austrália, duelaram os Indigenous All Stars (a seleção dos Aborígenes Australianos e dos Ilhéus de Torres, as populações nativas da Austrália) e os Maoris neozelandeses.

O embate começou, lógico, com duas magníficas danças de guerra dos dois lados, como não poderia deixar de ser. Entre os homens, no entanto, o jogo acabou sem vencedores, com um empate em 10 x 10. Já no feminino, a vitória foi categórica das neozelandesas, 24 x 00.



O jogo começou com os Indigenous All Stars abrindo o placar com penal chutado por Jamal Fogarty, que foi a única pontuação do primeiro tempo, de muitos erros. Porém, o segundo tempo pegou fogo com os Maoris cravando 2 tries logo no início, com Jordan Riki, aos 48′, e Dallin Watene-Zelezniak, aos 52′. Os neozelandeses, contudo, lamentaram as conversões perdidas, que fizeram falta.

A situação parecia se deteriorar contra os Aborígenes, por um cartão amarelo aos 58′, mas, mesmo com um jogador a menos, os australianos marcaram um precioso try com Alex Johnston, convertido por Latrell Mitchell. E, aos 79′, Mitchell arrematou o emocionante penal do empate. 10 x 10.



Entre as mulheres, as Maoris atropelaram com um 24 x 00 incontestável. Foram 5 tries, de Raecene McGregor, Amy Turner, Shanice Parker, Page McGregor e Raecene McGregor novamente.







10 10

Indigenous All Stars 10 x 10 Maori Kiwis, em Townsville – Masculino

Indigenous All Stars

Try: Johnston

Conversão: Mitchell (1)

Penais: Fogarty (1) e Mitchell (1)

1 Latrell Mitchell (Rabbitohs), 2 Blake Ferguson (Eels), 3 Jack Wighton (Raiders), 4 Jesse Ramien (Sharks), 5 Alex Johnston (Rabbitohs), 6 Cody Walker (Rabbitohs), 7 Jamal Fogarty (Titans), 8 Andrew Fifita (Sharks), 9 Reuben Cotter (Cowboys), 10 Josh Kerr (Dragons), 11 David Fifita (Titans), 12 Tyrell Fuimaono (Dragons), 13 Tyrone Peachey (Titans);

Interchange: 14 Corey Thompson (Titans), 15 Jamayne Taunoa-Brown (Warriors), 16 Cade Cust (Sea Eagles), 17 Chris Smith (Bulldogs);

Maori Kiwis

Tries: Riki e Watene-Zelezniak

Conversões: Herbert (1)

1 Charnze Nicoll-Klokstad (Raiders), 2 Dallin Watene-Zelezniak (Bulldogs), 3 Joseph Manu (Roosters), 4 Dylan Walker (Sea Eagles), 5 Patrick Herbert (Titans), 6 Jarome Luai (Panthers), 7 Benji Marshall (Rabbitohs), 8 Russell Packer (Wests Tigers), 9 Jeremy Marshall-King (Bulldogs), 10 James Fisher-Harris (Panthers), 11 Briton Nikora (Sharks), 12 Jordan Riki (Broncos), 13 Joseph Tapine (Raiders);

Interchange: 14 Isaac Luke (Broncos), 15 Emry Pere (Wests Tigers), 16 Zane Musgrove (Cowboys), 17 Jackson Topine (Bulldogs);

00 24

Indigenous All Stars 00 x 24 Maori Kiwis, em Townsville – Feminino

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

