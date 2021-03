Tempo de leitura: 1 minuto

A espera pela volta do melhor rugby europeu acabou. Sábado e domingo são de Six Nations na ESPN, começando com o líder Gales visitando a lanterna Itália. Na sequência, o grande jogo do sábado é o Le Crunch, Inglaterra versus França. O superclássico europeu é crucial sobretudo para os franceses, que ainda estão invictos e na perseguição aos galeses. Por fim, no domingo, é a vez de ver o clássico celta entre Escócia e Irlanda, com ambas ainda sonhando com o título.

O rugby também não para no Watch ESPN, que terá ação pela Premiership inglesa, com três jogos, entre sexta, sábado e domingo. Destaque para o desafio do líder Bristol Bears na sexta, quando recebe os Wasps.

*Horários de Brasília

Six Nations

Seleção Jogos Pontos Gales 3 14 França 2 9 Irlanda 3 7 Inglaterra 3 6 Escócia 2 5 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 12 46 Exeter Chiefs Exeter 12 40 Harlequins Londres 12 38 Sale Sharks Salford (Manchester) 12 33 Northampton Saints Northampton 12 31 London Irish Londres 12 31 Newcastle Falcons Newcastle 12 29 Leicester Tigers Leicester 12 28 Wasps Coventry 12 26 Bath Bath 12 24 Gloucester Gloucester 12 19 Worcester Warriors Worcester 12 16

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento