

ARTIGO COM VÍDEOS – Um dos grandes ícones do rugby mundial se aposentou. Aos 35 anos de idade, o neozelandês Sonny Bill Williams anunciou sua aposentadoria do Rugby Union e do Rugby League para, finalmente, se dedicar à sua outra paixão: o boxe.



Sonny Bill Wiliams fez história ao ter sucesso no Union e no League. O “rei dos offloads” começou a carreira profissional em 2004 no League, sendo de cara campeão da NRL pelo Canterbury Bulldogs. Em 2008, no entanto, SBW se transferiu para o Toulon, da França, começando sua carreira no Union. Centro, Sonny Bill voltou à Nova Zelândia em 2010 para atuar pelos All Blacks e pelos Crusaders, sendo campeão da Copa do Mundo em 2011 com seu país. Depois, em 2012, seu destino foi o Chiefs, onde conquistou seu primeiro título de Super Rugby, fechando o ano com breve passagem pelo rugby japonês com o Panasonic Wild Knights.

Em 2013, SBW decidiu retornar ao League australiao para defender o Sydney Roosters, sendo outra vez campeão da NRL e vice campeão da Copa do Mundo de Rugby League com os Kiwis (Nova Zelândia). Em 2014, SBW foi campeão mundial de clubes com os Roosters e retornou ao Union ao final do ano, para jogar em 2015 pelos Chiefs e ser bicampeão mundial com os All Blacks.



Em 2016, o neozelandês resolveu jogar seven-a-side e defendeu a Nova Zelândia no Rio 2016, mas acabou lesionado, em campanha desastrosa dos kiwis. A última fase de sua carreira no Union foi com os Blues, no Super Rugby, encerrando sua carreira na modalidade em 2019 participando de sua terceira Copa do Mundo – desta vez, sem sucesso. Ao todo, foram 58 jogos oficiais de Sonny Bill Williams com os All Blacks.



Por fim, em 2020, SBW voltou ao League para defender o time canadense do Toronto Wolfpack, da Super League inglesa. Porém, a pandemia pôs fim à sua carreira.

Ao longo de sua carreira nos rugby, SBW teve aparições esporádicas no boxe, tendo vencido todas as duas 7 lutas desde 2009 na categoria peso pesado.

