Só faltava uma equipe da SLAR (a liga profissional sul-americana) anunciar seu elenco final de 30 jogadores para a temporada 2021. O Olimpia, do Paraguai, anunciou seu plantel. O time do técnico argentino Raúl Pérez (que foi técnico principal dos Jaguares no Super Rugby em 2016 e 2017) tem nada menos que 19 jogadores argentinos, sendo 8 atletas da linha e 11 avançados. Com isso, são apenas 11 atletas paraguaios no grupo.

¡NUESTROS LEONES!🦁 Defienden la franja negra, los colores y el escudo.

La historia del Club deportivo más ganador del Paraguay los respalda.

Con un nuevo desafío por delante y la misma garra de siempre. Esto es #Olimpia de Paraguay y esto es #OlimpiaLions⚪⚫⚪#NeikeLeones 🇵🇾 pic.twitter.com/a9ZjwLfMuA — OlimpiaLions (@OlimpiaLions) March 10, 2021

A SLAR terá início no próximo dia 16 de março:

Data Hora (BR) Time 1 vs Time Local Fase Terça, 16/03/2021 13:00 PEÑAROL X OLIMPIA Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Terça, 16/03/2021 16:30 SELKNAM X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Terça, 16/03/2021 20:00 JAGUARES XV X COBRAS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 13:00 COBRAS X PEÑAROL Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 16:30 OLIMPIA X SELKNAM Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 20:00 JAGUARES XV X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 13:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 16:30 COBRAS X OLIMPIA Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 20:00 SELKNAM X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 13:00 COBRAS X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 16:30 OLIMPIA X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 20:00 PEÑAROL X SELKNAM Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 14:00 OLIMPIA X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 17:30 SELKNAM X COBRAS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 21:00 JAGUARES XV X PEÑAROL Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 15:00 OLIMPIA X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 18:00 CAFETEROS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 21:00 COBRAS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 15:00 PEÑAROL X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 18:00 SELKNAM X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 21:00 CAFETEROS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 15:00 OLIMPIA X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 18:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 21:00 JAGUARES XV X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 15:00 CAFETEROS X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 18:00 SELKNAM X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 21:00 JAGUARES XV X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 15:00 CAFETEROS X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 18:00 COBRAS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 21:00 PEÑAROL X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 08/05/2021 17:00 2º colocado X 3º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 08/05/2021 21:00 1º colocado X 4º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 15/05/2021 20:00 X Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) FINAL

- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;