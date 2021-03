Tempo de leitura: 3 minutos

No próximo dia 16, terça-feira, tem início a Superliga Americana de Rugby (SLAR). A competição reúne franquias de seis países do continente: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai em que todos jogam contra todos, em turno e returno e depois ocorrem as semifinais e finais.

Entre os 30 selecionados para defender os Cobras Brasil XV, nome da franquia brasileira, sete deles fazem parte do elenco do São José Rugby são eles: Daniel Sancery, Felipe Sancery, Gabriel Quirino, Leonel Moreno, Moisés Duque, Rafael Teixeira e Leonardo Silva.

Leonardo, mais conhecido como Neymar, tem motivo em dobro para comemorar porque além da convocação para a competição, o atleta pôde acompanhar o nascimento da sua filha Luísa, no último domingo,07:

“Foi algo muito especial, minha filha prestes a nascer na semana da lista de convocação do Brasil. No fim do período da gravidez, só queria ter minha filha nos braços, mas acredito que essa ansiedade me deu mais motivação e foco nos treinos com os Cobras. Acho que foi uma competição a parte, controlar a expectativa pela convocação e o nascimento da Luísa” afirma o atleta.

Gaúcho erradicado em São José dos Campos, o jogador namora também a atleta do São José Rugby, Larissa Escobar, o que faz Neymar acreditar que a pequena Luísa leva no sangue o amor pelo esporte:

“Acredito que por ter pais jogadores, ela também se apaixone pelo esporte. Vou incentivar ela em todas em modalidades, mas com ênfase no Rugby” comenta o jogador dos Cobras XV.

O apelido ‘Neymar’ denuncia a juventude de Leonardo, com apenas 20 anos, o atleta faz parte dos nomes da nova geração do Rugby Brasileiro, ainda assim, o jogador reconhece a importância e aproveita a oportunidade de dividir o campo tanto na Seleção quanto no São José Rugby com grandes nomes da modalidade:

“Com certeza para os mais jovens é uma honra treinar e jogar com Moisés Duque, Daniel e Felipe Sancery. Porque eles nos ensinam muito, dentro e fora de campo, pois possuem uma bagagem que nós, mais novos, ainda não temos. É uma troca de informações e lições que somam muito no crescimento do grupo todo” revela Neymar.

A estreia dos Cobras Brasil será no dia 16 contra os Jaguares XV, franquia da Argentina, os jogos serão em bolhas sanitárias no Chile, no primeiro turno, e posteriormente, no Uruguai. O agora papai Neymar, acredita que possui uma motivação a mais para desempenhar um bom papel junto com todos da equipe brasileira na competição:

“Conseguimos treinar em uma bolha sanitária e assim nenhum dos integrantes dos Cobras colocou em risco suas famílias. Treinamos duro, essa competição vai ser especial demais. A sensação de saber que tenho uma pessoa dependente do meu trabalho, faz com que o foco e a dedicação tripliquem, é uma sensação inexplicável” completa o atleta.

Árbitro Joseense também está confirmado na competição

Além dos atletas do São José Rugby convocados pelos Cobras XV, a cidade também estará representada na arbitragem pelo joseense Cauã Ricardo, 24, que foi um dos nove árbitros selecionados para a Superliga Americana de Rugby:

“Ser um dos árbitros nesse torneio é fruto de trabalho e dedicação, não só meu, mas de todo o grupo nacional que vem melhorando seu conhecimento e vivência de jogo. Por isso, dar o meu melhor é fundamental para representar bem a todos” afirma o árbitro.

Assim como os atletas, a arbitragem também precisa ‘treinar’ para competições como a Superliga Americana de Rugby e com a suspensão dos campeonatos nacionais, Cauã teve que recorrer a tecnologia para se preparar para o torneio sul-americano:

“A falta de jogos afeta em muito nosso ritmo de trabalho, além do físico, a técnica também passa por uma adaptação, felizmente a tecnologia nos possibilita seguir analisando clipes e lances de jogo” complementa o árbitro.