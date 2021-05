Tempo de leitura: 3 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) realiza nesta semana, entre os dias 28 e 30 de maio, o primeiro Congresso Nacional das Categorias de Base. O evento irá discutir diversos aspectos da divisões inferiores, será virtual e totalmente aberto ao público, com transmissão pelos canais da entidade no YouTube e Facebook (veja abaixo a programação).



Organizado pelo Núcleo do Jogo, área da CBRu que integra alto rendimento, desenvolvimento e torneios, o Congresso chega com objetivo de reforçar a importância da base na estrutura da modalidade. O evento também é um elo entre o rugby e a comunidade esportiva. Um dos princípios é de destacar pontos em comum e também as diferenças na abordagem da base em relação a outros esportes.

O coordenador de Treinamento e Educação da CBRu, Maurício Migliano, comentou a importância de trazer diferentes olhares sobre o tema das categorias de base, ouvindo desde as experiências de profissionais que lançaram pilares do rugby juvenil no país, até estudos científicos e acadêmicos sobre o esporte na juventude.

“Conseguimos trazer ao Congresso profissionais que estão envolvidos com o rugby, que participaram historicamente, mas que atualmente estão mais afastados. E profissionais da área acadêmica, apontando reflexões que têm sido pesquisadas dentro das salas de aula. Não são apenas educadores falando, mas um grupo formado por diversas áreas do esporte, trocando conhecimentos. Os debates permitem mostrar a sinergia entre o que é praticado por diferentes entidades”, declarou Maurício, o ‘Mille’.

O evento contará com representantes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), da área esportiva do SESI-SP, árbitros, técnicos, representantes de clubes, ex-atletas e diversos outros profissionais que integram a modalidade.

Integrante do Núcleo do Jogo, o técnico Maurício Coelho, o ‘Mau Mau’, destacou a construção dos temas do Congresso. As palestras escolhidas partiram de demandas vivenciadas pela comunidade e também de temas importantes que integram o esporte brasileiro, como inclusão, formação social, arbitragem, medicina, etc.

“O Congresso chega com objetivo de fomentar muito o trabalho na categoria juvenil. Nós buscamos identificar quais eram as principais demandas da nossa comunidade e trazer propostas, sugestões e debates. Tanto do meio acadêmico, com estudos e exemplos, quanto da parte prática, com treinadores, clubes, atletas. Tudo isso para encontrarmos o modelo mais adequado para nossa realidade, com viabilidade nas ações”.

A CEO da CBRu, Mariana Miné, também comentou a importância do evento. Ela destacou como o tema se conecta com outros tópicos do rugby e de como as categorias de base são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do esporte.

“Teremos várias áreas sendo abordadas dentro da base: o rugby feminino, a participação dos pais no processo de desenvolvimento, a formação dos profissionais de comissão técnica. As categorias de base são fundamentais, são uma engrenagem vital no processo de crescimento do rugby. Queremos estar cada vez mais próximos da comunidade, ter esta troca para formar não apenas atletas, mas grandes cidadãos”.

Programação do Congresso:

28.05 – Sexta-feira

Abertura – Congresso Nacional das Categorias de Base (objetivo, importância e impacto à comunidade) – 18h às 19h

Mediador: Victor Ramalho

Participantes: Mariana Miné, Martin Jaco, Fabian Maggiiore e Renato Occhionero

Online: Youtube / Facebook CBRu

Projeto Nina Rugby: fomento do rugby feminino no Brasil – 19h15 às 20h15

Mediador: Maria Mikaela – Mika

Participantes: Leandro Gevaerd, Camila Borges, Leca Jentzsch, Beatriz Futuro, Andressa Contreras

Online: Youtube / Facebook CBRU

29.05 – Sábado

Formação de treinadores – 9h às 10h30

Mediador: Mauricio Migliano

Participantes: Taciana Pinto (COB) e Larissa Galatti

Online: Youtube / Facebook CBRU

Captação e retenção de jogadores: Debate de estratégias para clubes – 12h às 14h

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Charrua (Maria Roberta Gondim) e Curitiba (Leonardo Fialho Crema)

Online: Youtube / Facebook CBRU

Papel dos pais/responsáveis no processo de desenvolvimento do atleta – 14h30 às 16h30

Mediadora: Maria Mikaela

Participantes: Silvia Pires (CBRU), Cristiane Marconi Costa (SESI)

Online: Youtube / Facebook CBRU

Propostas de formação curricular – 17h às 18h30

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Jaqueline de Faria França Leite (SESI) e Mauricio Coelho (São José Rugby)

Online: Youtube / Facebook CBRU

Mesa redonda do Núcleo de desenvolvimento: Debate sobre os temas do dia – 19h às 20:30

Participantes: Staff do Desenvolvimento

Online: Youtube / Facebook CBRU

30.05 – Domingo

Formação de árbitros de rugby e impacto nas categorias de base – 9h às 10h30

Mediador: Xavier Vouga

Participantes: Natasha Olsen, Bruno Sadenberg, Marcel Santos, Flavio Santos

Online: Youtube / Facebook CBRU

Competições nas categorias de base: modelos e estruturas – 11h às 12h

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Renato Occhionero, Maria Mikaela e Leandro Gevaerd

Online: Youtube / Facebook CBRU

Perspectivas das seleções juvenis – 12h30 às 13h30

Mediador: Gabriel Cenamo

Participantes: Rafaela Turola, Julio Faria, Daniel Danielewicz

Online: Youtube / Facebook CBRU

Fechamento do Congresso Nacional do Rugby de Base – 14h às 15h

Mediador: Victor Ramalho

Participantes: Mariana Mine, Renato Occhionero, Barbara Pichot e Fernando Del Castillo (SAR)

Online: Youtube / Facebook CBRU