O World Rugby (a federação internacional) confirmou o ajuste em duas leis do rugby. Ambas são pequenas modificações:

As alterações ocorreram nas Leis 5.7c e 18.8c.

5.7. Um tempo acaba quando a bola está morta depois que o tempo tiver se esgotado, a menos que:

a. Um scrum, lineout ou chute de reinício após um try ou touchdown, concedidos antes que o tempo tivesse esgotado, não tenha sido concluído e a bola não tenha retornado ao jogo aberto. Isso inclui quando o scrum, lineout ou chute de reinício são realizados de forma incorreta.

b. O árbitro conceda um free-kick ou penal.

c. Um penal é chutado direto para a lateral sem primeiramente ser habilitada e sem a bola tocar outro jogador.

d. Um try tenha sido marcado; nesse caso, o árbitro dá tempo para o chute de conversão.

Com isto, o chute para a lateral poderá antes ter tocado o chão ou um atleta.

18.8 Onde o jogo será retomado com um lineout, e quem será o time a lançar a bola, determinam-se conforme abaixo:

c. A bola é chutada a partir de um penal.

– Evento: Um jogador chuta a bola para fora pela lateral (diretamente, ou pingando antes no campo de jogo ou atingindo um jogador oponente ou o árbitro).

– Localização da marca do lateral: Onde a bola alcança a linha de lateral ou, se a bola não tiver alcançado a linha de lateral, onde está o jogador que pega a bola.

Com isso, há o esclarecimento de que o caso não é válido se a bola tocar em um atleta do mesmo time.