Rugby na TV nesse fim de semana é na TV5 Monde. O canal de língua francesa exibirá um jogão da penúltima rodada da temporada regular do Top 14 francês, com o Bordeaux, terceiro colocado (que precisa vencer para seguir buscando vaga direta na semifinal, destinada aos dois primeiros colocados) visitando o Toulon, sétimo colocado, que luta ponto a ponto para entrar no G6 (a zona de classificação ao mata-mata).

Por sua vez, o Watch ESPN terá 8 jogos ao vivos. São 3 partidas da antepenúltima rodada decisiva da Premiership inglesa e outros 5 jogos pela terceira (também antepenúltima) rodada do Super Rugby Trans Tasman da Oceania.

Olhos ainda para o therugbynetwork.com, que exibe ao vivo mais uma rodada da Major League Rugby norte-americana, com destaque para o United New York (do brasileiro “Nelson” Rebolo) duelando com o Old Glory DC.

Outro destaque de jogo ao vivo online e gratuito é a final da Divisão de Honra, o Campeonato Português, no sábado na rugbytv.pt. Duelam Direito e Técnico, ambos de Lisboa.

Também no sábado, a grande final da Premier 15s, o Campeonato Inglês Feminino (o mais profissional do mundo do rugby XV feminino), é atração, com o clássico de Londres entre Saracens e Harlequins – ao vivo no premier15s.com.

Por fim, a RugbyEurope.tv mostra a volta do rugby de seleções e das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na Europa, com o duelo entre Bélgica e Países Baixos (Holanda). Quem vencer o clássico irá para a competição o “Six Nations B” e quem perder estará eliminado na luta por vagas no Mundial.

Horários de Brasília

Super Rugby Trans Tasman

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 2 10 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 2 10 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 2 9 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 2 9 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 2 9 Force Austrália Perth 2 1 Brumbies Austrália Canberra 2 1 Waratahs Austrália Sydney 2 0 Reds Austrália Brisbane 2 0 Rebels Austrália Melbourne 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;

Top 14

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 24 73 La Rochelle La Rochelle 24 72 Bordeaux-Bègles Bordeaux 24 72 Racing Nanterre (Paris) 24 68 Clermont Clermont-Ferrand 24 67 Stade Français Paris 24 62 Toulon Toulon 24 62 Castres Castres 24 60 Lyon Lyon 24 60 Montpellier # Montpellier 24 50 Brive Brive-la-Gaillarde 24 50 Bayonne Bayonne 24 44 Pau Pau 24 41 Agen Agen 24 02

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- Os 8 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;



# O Montpellier foi campeão da Challenge Cup 2020-21 e, por isso, já tem vaga garantida na Heineken Champions Cup de 2021-22. Caso o Montpellier não termine entre os 8 primeiros colocados do Top 14 2020-21, apenas os 7 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup de 2021-22.

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 19 76 Exeter Chiefs Exeter 19 68 Sale Sharks Salford (Manchester) 19 64 Harlequins Londres 19 61 Northampton Saints Northampton 19 50 Leicester Tigers Leicester 19 44 London Irish Londres 19 43 Wasps Coventry 19 42 Bath Bath 19 42 Newcastle Falcons Newcastle 19 39 Gloucester Gloucester 19 36 Worcester Warriors Worcester 19 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;

