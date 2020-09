Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Segunda-feira foi de ação no rugby inglês com a grande final (que havia sido adiada) da Premiership Rugby Cup, 2019-20 a Copa da Inglaterra, competição nacional mais antiga para clubes no país. A final foi prejudicada pela proibição a público, mas ainda assim foi marcante, pois, pela primeira vez em sua história, o Sale Sharks conquistou o torneio, quebrando um jejum de títulos para o clube, que se arrastava desde 2006.



Na grande final, o clube da região de Manchester derrotou o Harlequins, de Londres, por 27 x 19, em jogo que ficou em aberto até o fim. No primeiro tempo, Langdon, para os Sharks, e Chrisholm, para os Quins, marcaram os primeiros tries, com Marcus Smith chutando 3 penais que deram frente de 16 x 10 para os visitantes.

Smith ainda abriu o segundo tempo com novo penal, mas os Sharks cresceram e foram decisivos na reta final, com uma reação brilhante nos 12 últimos minutos de jogo. Aos 68′, o sul-africano Dan Du Preez marcou o try da esperança e, aos 74′, seu irmão Robert Du Preez chutou o penal da virada, 20 x 19. No lance final, Faf De Klerk, o scrum-half campeão do mundo pelos Springboks, marcou o try do título dos Sharks. 27 x 19, números finais e festa em Sale.

Por conta do calendário apertado, a Copa da Inglaterra não será jogada em 2020-21 e seu futuro é incerto.

Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

FINAL

27 19

Sale Sharks 27 x 19 Harlequins, em Salford

Lista de campeões

Clube Títulos Anos Bath 10 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996 Leicester Tigers 8 1979, 1980, 1981, 1993, 1997, 2007, 2012, 2017 Gloucester 5 1972, 1978, 1982¹, 2003, 2011 Newcastle Falcons² 4 1976, 1977, 2001, 2004 Harlequins 3 1988, 1991, 2013 Wasps 3 1999, 2000, 2006 Coventry 2 1973, 1974 Exeter Chiefs 2 2014, 2018 Northampton Saints 2 2010, 2019 Saracens 2 1998, 2015 Bedford Blues 1 1975 Birmingham Moseley 1 1982¹ Bristol Bears 1 1983 Leeds² 1 2005 London Irish 1 2002 Sale Sharks 1 2020 Cardiff Blues (Cardiff)³ 1 2009 Ospreys (Gales)³ 1 2008

Lista contempla campeões da RFU Club Competition (1971-2005), Anglo-Welsh Cup (2005-2018²) e Premiership Rugby Cup (2018-20)



¹ Título dividido;

² Newcastle Falcons era conhecido como Gosforth até 1990 e o Leeds foi conhecido como Yorkshire Carnegie entre 2014 e 2020;

³ Equipes galesas participaram da competição entre 2005 e 2018;