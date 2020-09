Tempo de leitura: 2 minutos

O World Rugby anunciou os vencedores dos prêmios para os melhores da temporada 2019-20 do sevens mundial, que foi encerrada prematuramente por conta do COVID-19.

O prêmio de melhor da temporada, o “Impact Player”, é decidido com base nas estatísticas da temporada. Entre os homens, Tavite Veredamu, da seleção francesa, mas fijiano de nascimento, foi o vencedor, enquanto entre as mulheres foi Stacey Fluhler.

Fluhler foi ainda a artilheira da temporada feminina, ao passo que o irlandês Jordan Conroy foi o artilheiro no masculino.

O melhor da try da temporada foi eleito pelo público, com o try do fijiano Napolioni Bolaca na final da etapa de Sydney vencendo entre os homens e o try da francesa Lina Guerin na semifinal também de Sydney ganhando entre as mulheres.

It’s time to have your say in the #HSBC7sAwards ?

Who gets your vote for the Cigna Pressure Play? VOTE NOW ⬇️

— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) September 4, 2020