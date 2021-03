Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana na Inglaterra foi do melhor XV feminino possível, com o clássico de Londres entre Saracens e Harlequins, valendo a liderança da Premier 15s.

O jogo terminou num emocionante empate em 17 x 17, com Poppy Cleall (da seleção inglesa) e May Campbell (da seleção escocesa) marcaram os tries das Saracens, enquanto Fiona Fletcher e Leanne Riley (da seleção inglesa) marcaram os tries das Quins.



O outro jogo muito aguardado era entre o Exeter Chiefs, quinto colocado, e o Loughborough Lightning, 3º colocado. A vitória foi das Chiefs, 17 x 12, derrubando o Lightning para o quarto lugar e reduzindo sua distância do G4 para 6 pontos. Restam apenas 2 rodadas até o fim da temporada regular para as Chiefs conseguirem roubar o quarto lugar e irem às semifinais.Rachel Johnson (da seleção dos EUA) e Laura Sheehan (da seleção irlandesa) marcaram os tries do Exeter.





Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Worcester Warriors 29 x 21 Bristol Bears

DMP Durham Sharks 07 x 38 Gloucester Hartpury

Exeter Chiefs 17 x 12 Loughborough Lightning

Saracens 17 x 17 Harlequins

Wasps Ladies 50 x 00 Sale Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 16 69 Harlequins Londres 16 63 Wasps FC Londres 15 56 Loughborough Lightning Loughborough 16 54 Exeter Chiefs Exeter 16 48 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 16 45 Worcester Warriors Worcester 16 28 Bristol Bears Bristol 16 22 Sale Sharks Sale (Manchester) 16 15 DMP Durham Sharks Darlington 15 0

