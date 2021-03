Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby XV feminino seguiu com tudo com ação no Premier 15s. Um dos jogos de maior destaque opôs o líder Saracens e o ascendente Exeter Chiefs e o triunfo coube às londrinos, que venceram por 34 x 21. Clique aqui para assistir a esse jogo na íntegra.

Here's what happened in Round 15 ⬇#Premier15s pic.twitter.com/o5Neet0Sj7 — Allianz Premier 15s (@Premier15s) March 22, 2021



O outro jogão opôs Loughborough e Wasps, 3º e 4º colocados, e acabou com as Wasps vencendo e encostando na classificação. Eloquentes 36 x 14.

Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Bristol Bears 07 x 62 Harlequins

Gloucester Hartpury 28 x 24 Worcester Warriors

Loughborough Lightning 14 x 36 Wasps

Sale Sharks 31 x 03 DMP Durham Sharks

Saracens 34 x 21 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 15 67 Harlequins Londres 15 61 Loughborough Lightning Loughborough 15 53 Wasps FC Londres 14 51 Exeter Chiefs Exeter 15 44 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 15 40 Worcester Warriors Worcester 15 23 Bristol Bears Bristol 15 22 Sale Sharks Sale (Manchester) 15 15 DMP Durham Sharks Darlington 14 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais