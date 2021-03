Tempo de leitura: 2 minutos

Um dos maiores jogadores da última década do Rugby League australiano foi O júri do Tribunal Distrital de Sydney na segunda-feira o considerou culpado por duas acusações de relação sexual sem consentimento. Jarryd Hayne, de 33 anos, foi declarado inocente de acusações mais graves de relação sexual sem consentimento, enquanto de forma imprudente infligia danos corporais reais. Hayne, que recebeu fiança da juíza Helen Syme, pode pegar uma sentença máxima possível de 14 anos de prisão e terá uma audiência de condenação em 6 de maio no Tribunal Distrital de Newcastle. O veredito veio depois que seu primeiro julgamento em Newcastle terminou em um júri empatado em dezembro.

Hayne brilhou na NRL (a liga australiana) pelo Parramatta Eels, sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2009 e o melhor jogador da NRL em 2009 e em 2014. Com a camisa da seleção do estado de New South Wales, Hayne foi protagonista do título do State of Origin de 2014, quebrando 8 anos de jejum da equipe. Já com a camisa dos Kangaroos, a seleção da Austrália, Hayne foi campeão mundial em 2013.

Em 2015, o atleta virou manchete global ao se transferir para a NFL, jogando futebol americano pelo San Francisco 49ers.

Em 2016, Hayne, que tem ascendência fijiana, defendeu a seleção de sevens de Fiji no Circuito Mundial de Sevens, mas acabou ficando de fora da lista de convocados para o Rio 2016.

