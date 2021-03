Tempo de leitura: 2 minutos

A POLI Rugby, campeã brasileira e bicampeã paulista de Rugby, comemora em 2021 o seu quinquagésimo ano de existência e, para comemorar esse período repleto de conquistas, vitórias e tradição, receberá um livro especial chamado “Rugby: dor temporária, glória eterna”. Em mais de 220 páginas e com apoio de mais de 60 fotos, sendo muitas delas exclusivas, o autor Riccardo Morici, ex-atleta da POLI e PhD em História do Pensamento Econômico conta a história dos primeiros 50 anos do time de Rugby da POLI, desde 1971.

Dividido entre onze capítulos e cinco apêndices, o livro “Rugby: dor temporária, glória eterna” começa retratando a tradição da politécnica nos esportes e contextualiza o leitor por meio de um apanhado histórico sobre modalidade rugby no Brasil e no mundo antes de entrar na história da POLI Rugby, com sua fundação em 1971 por Zeca Meirelles. A partir daí, cada capítulo cobre uma década da história do clube, trazendo momentos importantes da POLI Rugby.

O livro foi escrito por Riccardo Morici, engenheiro mecânico formado pela POLI-USP e ex-atleta do clube, atuando como forward nos anos 1980. Riccardo também é Pós-graduado em gestão pela Harvard Business School e pela FGV e PhD em História do Pensamento Econômico.

“Os primeiros insights do livro surgiram em 2014, durante um terceiro tempo depois de um jogo entre veteranos e atletas da POLI Rugby. Durante a conversa, notei que muitas pessoas do próprio clube desconheciam fatos históricos da POLI Rugby e também que havia uma discordância muito grande com relação a datas como a própria fundação do clube e foi aí que decidi escrever o livro”, contou Riccardo Vanni Morici. “O livro começou a ser escrito de fato em 2020 e me planejei para lançar em 2021 para que fosse publicado durante o ano da comemoração dos primeiros 50 anos da POLI Rugby”, completou.

Além de retratar momentos históricos do clube, o livro “Rugby: dor temporária, glória eterna” também faz um resgate dos principais esportistas politécnicos das equipes masculinas e femininas da POLI Rugby. A equipe POLI Athena, divisão feminina e universitária da POLI Rugby, também tem destaque especial, com um capítulo inteiro dedicado a contar a sua história.

Outro destaque do livro é um capítulo inteiramente dedicado aos veteranos, apelidados de OldRats.

Por meio de cinco apêndices, o autor Riccardo Morici também relembra os títulos masculinos e femininos conquistados pela POLI Rugby, apresenta uma lista com mais de 600 atletas que defenderam a camisa da politécnica, além dos treinadores e presidentes do clube durante os seus primeiros 50 anos de existência.

O livro “Rugby: dor temporária, glória eterna” está disponível para reserva e será lançado oficialmente na quarta-feira, dia 24 de Março, após a livestream de anuncio por R$ 119,90 com frete grátis para todo o Brasil no site https://progressus.lojaintegrada.com.br/