ARTIGO COM VÍDEOS – A SLAR (a liga profissional sul-americana) elegeu a seleção da 2ª rodada. Entre os XV melhores do último domingo estão dois jogadores dos Cobras do Brasil: o primeiro centro Moisés Duque, autor de um dos tries brasileiros contra o Peñarol, e o segunda linha argentino Manuel Bernstein.

O scrum-half argentino dos Cafeteros, da Colômbia, Gonzalo García foi eleito o nome da rodada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@slarugby)

#TryESPNDeLaFecha | ¡Hay química en la pareja de medios! 🧪Del 🔟 para el 9️⃣ Quirúrgico 🔪 kick de Roger 🎩 y gran try de Cafeteros Pro ☕ que se lleva el premio 🎖️ @espn @scrumspn al try de la fecha 🔝

#SLAR2021#PasiónSinLímites pic.twitter.com/pgoXLu42Yr — SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@SLARugby) March 22, 2021

#TackleESPNdeLaFecha | Tackle 💥 Offload 🎩 y Try 🏉 ¡ME VUELVO LOCO! 😮 Del manual de los contragolpes 📚 Tackle positivo, vuela la pelota, recupera Cafeteros, offload corrida y try 👏🏼 Por todo eso este es el tackle @espn @scrumespn de la fecha 🔝

#SLAR2021#PasiónSinLímites pic.twitter.com/i6Iei3GRwZ — SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@SLARugby) March 23, 2021

¡Jugadorazo, Gonzalo!💥🔝🇦🇷🇨🇴 Gonzalo García ☕ fue elegido por nuestros especialistas😎como el jugador de la fecha 🎖️ A pesar de la derrota, el 9️⃣ la rompió toda💥condujo su equipo, tuvo coraje en los momentos difíciles y hasta visitó el ingoal rival #PasiónSinLímites pic.twitter.com/pqQ1rqNnel — SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@SLARugby) March 22, 2021