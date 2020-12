Tempo de leitura: 4 minutos

O sistema de disputas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na América do Sul pode se encaminhar para de fato favorecer o Uruguai. Em entrevista ao programa argentino “Eden Park”, o argentino Daniel Hourcade, diretor de alto rendimento da Sudamerica Rugby (a confederação sul-americana) declarou que o Uruguai deverá ter o mando de jogo no triangular decisivo das Eliminatórias.





De acordo com o formato de disputas, Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia se enfrentarão numa primeira fase em junho de 2021 e os 2 primeiros colocados se garantirão na segunda fase, que será um triangular contra o Uruguai. Os dois primeiros colocados desse triangular se garantirão no mata-mata contra Canadá e Estados Unidos, valendo as vagas das Américas no Mundial.

Por conta da pandemia, a Sudamérica Rugby pretende organizar o triangular em sede única (uma bolha) e Hourcade comentou que o torneio deverá ter mando de jogo uruguaio, isto é, dando vantagem aos Teros, por serem melhor ranqueados (o Uruguai está em 18º lugar no Ranking Mundial, enquanto o Brasil é o 26º e o Chile o 29º).

Com isso, Brasil e Chile se enfrentariam em campo neutro, apesar do Brasil ser melhor ranqueado que o Chile. Isto é, o critério do mando de jogo determinado pelo Ranking Mundial não valeria em favor do Brasil diante do Chile.

A Confederação Brasileira de Rugby ainda deverá se posicionar oficialmente sobre o tema, mas a entidade explicou ao Portal do Rugby que tem o desejo de receber jogos na fase sul-americana das Eliminatórias.

Qual a solução?

OPINATIVO – Já havíamos alertado para a possibilidade do Uruguai ser beneficiado nas Eliminatórias e isso está de fato próximo de se concretizar. Qual seria a saída? Julho de 2021 é uma data que permite especular sobre a possibilidade de não se depender de uma bolha, caso o problema das vacinas seja resolvido (não entrarei no tema).

Mesmo que a normalidade não tenha sido restabelecida, é perfeitamente possível pelo calendário dividir os jogos entre julho e agosto, para acomodá-los à realidade. Evidentemente, o modelo de todos contra todos em turno e returno é preferível, mas ao menos um formato de um jogo só entre cada equipe, com um jogo em casa e um fora certamente é plausível. Por exemplo:

Uruguai x Brasil, no Uruguai;

Chile x Uruguai, no Chile;

Brasil x Chile, no Brasil;

Na Europa, as Eliminatórias serão em ida e volta, sem vantagem de mando de jogo entre Geórgia, Rússia, Romênia, Espanha, Portugal e Bélgica. Idem para a Ásia, onde não haverá vantagem de mando de jogo entre Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia. Na América do Sul, Canadá e Estados Unidos duelarão em casa e fora de casa. Na Oceania, o mesmo ocorrerá entre Samoa e Tonga. Apenas na África não haverá ida e volta entre os concorrentes diretos, mas a eliminatória africana será em 2022 e deverá ter jogos sediados em todos os países que competem diretamente pelo Mundial. Clique aqui para conferir os formatos das Eliminatórias pelo mundo.

Por que só na América do Sul haverá beneficiados e prejudicados pelo mando de jogo? Paraguai e Colômbia já deverão ser prejudicados na primeira fase. Enquanto Brasil e Chile deverão ser as vítimas na segunda fase.