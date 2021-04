Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Inglês de Rugby XV feminino, a Premier 15s, retornou neste fim de semana com a penúltima rodada de sua temporada regular e todos os semifinalistas já foram definidos. Trata-se atualmente da competição mais próxima do profissionalismo na categoria no mundo.

Got a spare 60 seconds? Here’s what happened in Round 17 ⬇#Premier15s pic.twitter.com/k28tzdh6A1 — Allianz Premier 15s (@Premier15s) April 18, 2021



O jogo mais aguardado da rodada opôs Loughborough Lightning, 4º colocado, e Saracens, líder. A vitória das Sarries por 38 x 29 determinou quais serão os confrontos das semifinais, uma vez que as Saracens não podem mais ser alcançadas e o Loughborough já está assegurado no 4º lugar, uma vez que o 5º colocado, o Exeter Chiefs, foi derrotado pelo Sale Sharks, por 17 x 10.

A hooker Bryony Fiel, do Lightning, foi destaque marcando um hat-trick (3 tries), mas com tries no fim da canadense Sophie de Goede e de Chantelle Miell as Saracens falaram mais alto.

A combinação dos resultados definiu que as semifinais serão: Saracens contra Loughborough e Harlequins versus Wasps.

Por fim, houve destaque ainda para a vitória do lanterna Durham Sharks sobre o Bristol Bears, naquela que foi a primeira vitória até aqui de Durhan. Antes tarde do que nunca.









Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Bristol Bears 17 x 34 DMP Durham Sharks

Gloucester Hartpury 20 x 25 Wasps

Harlequins 31 x 07 Worcester Warriors

Loughborough Lightning 29 x 38 Saracens

Sale Sharks 17 x 10 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 17 74 Harlequins Londres 17 68 Wasps FC Londres 17 66 Loughborough Lightning Loughborough 17 55 Exeter Chiefs Exeter 17 49 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 17 46 Worcester Warriors Worcester 17 28 Bristol Bears Bristol 17 22 Sale Sharks Sale (Manchester) 17 19 DMP Durham Sharks Darlington 17 05

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais