Fim de semana de títulos no Watch ESPN! Vamos descobrir quem é o melhor time da Austrália e quem é o melhor da Nova Zelândia. Nesse sábado, tem a final do Super Rugby AU, entre Reds e Brumbies, agitando a Austrália, e a final do Super Rugby Aotearoa, entre Crusaders e Chiefs, fervendo a Nova Zelândia.

A ESPN ainda exibirá as semifinais da SLAR no mesmo dia. No Watch, tem Peñarol, do Uruguai, contra Selknam, do Chile, seguido por Jaguares, da Argentina, versus Olimpia, do Paraguai, que será exibido na TV.

Atrações também rolam na Europa. A TV5 Monde voltará a exibir o Top 14 francês e já com um grande clássico no sábado a tarde: Racing versus Clermont. Enquanto isso, tem Premiership inglesa no Watch ESPN com

*Horários de Brasília

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 17 66 Exeter Chiefs Exeter 17 58 Sale Sharks Salford (Manchester) 17 55 Harlequins Londres 17 54 Northampton Saints Northampton 17 50 London Irish Londres 17 42 Bath Bath 17 41 Leicester Tigers Leicester 17 39 Wasps Coventry 17 36 Gloucester Gloucester 17 31 Newcastle Falcons Newcastle 17 30 Worcester Warriors Worcester 17 21

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento

Top 14

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 22 72 La Rochelle La Rochelle 21 67 Clermont Clermont-Ferrand 22 63 Racing Nanterre (Paris) 22 59 Toulon Toulon 21 56 Lyon Lyon 22 56 Castres Castres 22 55 Bordeaux-Bègles Bordeaux 20 53 Stade Français Paris 22 53 Brive Brive-la-Gaillarde 21 44 Montpellier Montpellier 20 40 Bayonne Bayonne 22 40 Pau Pau 22 36 Agen Agen 21 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;





Major League Rugby