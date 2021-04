Tempo de leitura: 2 minutos

Esta semana foi de confirmações importantes de datas para o rugby internacional. Primeiro, o Six Nations apresentou sua tabela de jogos para 2022. O torneio começará no dia 05 de fevereiro e se encerrará em 19 de março. Dessa vez, a França receberá Irlanda e Inglaterra, mas visitará Gales. Os galeses, por sua vez, visitarão irlandeses e ingleses. AA Escócia terá tabela boa, recebendo Inglaterra e França, mas visitando Gales. Já o duelo entre Inglaterra e Irlanda será em solo inglês.

Gales encarará as potências do Hemisfério Sul em 2021

Foi ainda confirmado que em nomvembro de 2021 Gales, campeão do Six Nations, enfrentará em casa as grandes potências do Hemisfério Sul em amistosos. No dia 30 de outubro, Gales receberá a Nova Zelândia, ao passo que no dia 06 de novembro o oponente será a África do Sul. No dia 14, o adversário dos galeses será Fiji, ao passo que no dia 20 o desafio será contra a Austrália.