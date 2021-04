Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) confirmou que as semifinais e a final da Premiership feminina – o Campeonato Brasileiro de Rugby League XIII – foram adiadas. Enfrentar-se-ão Maringá Hawks (PR) e Vitória Rhinos (ES), numa semifinal, e Melina (MT) e Remendadas (combinado das equipes eliminadas) na outra semifinal.

A partidas estavam originalmente marcadas para o dia 1º de maio, mas a logística para o evento impediu sua realização nesta semana. A entidade deverá em breve confirmar as novas datas, mas o objetivo é a remarcação para os dias 08 a 15 de maio. A Confederação prometeu que a competição será realizada com as equipes ficando isoladas por uma semana no local dos jogos.

Em breve deverá haver atualizações sobre o evento.

Dia Horário (BRT) Local Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 São Lourenço, MG Taubaté 14 X 16 Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Urutau 00 X 16 Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 São Lourenço, MG Vitória 30 X 00 Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 São Lourenço, MG Melina "A" 18 X 04 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 São Lourenço, MG Maringá 16 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 São Lourenço, MG Melina "A" 10 X 00 Vitória Grupo Verde 14/02/2021 09:50 São Lourenço, MG Melina "B" 20 X 00 Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 São Lourenço, MG Urutau 06 X 14 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 São Lourenço, MG Vitória 04 X 06 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Melina "A" 36 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 São Lourenço, MG Taubaté 12 X 08 Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 São Lourenço, MG Melina "B" 18 X 00 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 São Lourenço, MG Maringá 20 X 04 Taubaté Repescagem 14/02/2021 16:40 São Lourenço, MG Vitória 18 X 00 Minas Miners Repescagem 08/05/2021 Vitória X Maringá Semifinal 08/05/2021 Melina X Remendadas* Semifinal 15/05/2021 X Final

*Remendadas (combinado de atletas de todos os times) substituiu o Melina "B" na semifinal;