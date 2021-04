Tempo de leitura: 1 minuto

Entre os dias 19 e 23 de abril, o Jacareí Rugby esteve presente no posto de vacinação do EducaMais Jacareí auxiliando na campanha “Vacina contra a Fome”. O intuito do clube é estar presente recolhendo alimentos para a campanha e organizando-os para doação.

A iniciativa é do Governo do Estado, que promove arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. A adesão da cidade de Jacareí na campanha é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, que encaminha o que foi arrecadado para Organizações da Sociedade Civil.

O funcionamento é simples. A pessoa que for receber a aplicação da vacina contra a Covid-19 pode levar alimentos não perecíveis para doação. Segundo a Prefeitura de Jacareí, nas três primeiras semanas da campanha, foram arrecadados cerca de 5 toneladas de alimentos.

“Ao longo da pandemia, o Jacareí Rugby tem sido protagonista em ações sociais e campanhas para amenizar os impactos causados pela covid-19 no município. Neste momento, sabemos da importância da vacinação e vamos auxiliar os órgãos públicos disseminando informações sobre ela para juntos vencermos mais esse jogo”, disse Valdir Lemes, presidente do Jacareí Rugby.

As doações recolhidas pelo Jacareí Rugby no EducaMais Jacareí foram direcionadas para famílias de atletas do clube que estão em situação delicada no período de pandemia. Além dessa data, o Jacareí Rugby também deverá estar presente em outras semanas de coleta. As ações vão ao encontro dos objetivos do clube em auxiliar o próximo e confortar as famílias durante o período de vulnerabilidade em razão do covid-19.

